Цього року православні українці відзначатимуть Великдень 28 квітня.
У 2019 році дата Великодня знаходиться поруч зі ще одним вихідним – Днем праці 1 травня.
У зв’язку з цим українці відпочиватимуть під час великодніх свят п’ять днів – з 27 квітня по 1 травня. Однак один день все ж доведеться відпрацювати.
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- 27 квітня – субота, вихідний;
- 28 квітня – Пасха, вихідний;
- 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;
- 30 квітня – вівторок – вихідний, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 11 травня;
- 1 травня – День праці, вихідний.
Нагадаємо, 11 березня розпочався Великий піст. Що і коли можна їсти – в календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.
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