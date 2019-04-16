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Sony розсекретила нову консоль PlayStation 5

PlayStation 5 розробники Sony назвали “консоллю наступного покоління”.

Sony розсекретила нову консоль PlayStation 5

PlayStation 5 отримає ультрашвидкий SSD-накопичувач, який в ігрову консоль встановлюватимуть замість звичайного HDD.

Про новинку, презентацію якої очікують у 2020 році, розповів провідний архітектор PlayStation Марк Церні.

За його словами, творцям вдасться збільшити швидкість завантаження оточення, щоб при цьому деталізація картинки не погіршувалася.

Домогтися цього розробники зможуть за допомогою процесора AMD Ryzen, а також відеокарти сімейства Radeon Navi, які будуть встановлені у PlayStation 5.

Графічний адаптер підтримуватиме такі сучасні технології як трасування променів і роздільна здатність 8K. Окремий аудіочіп подарує ігровій приставці об’ємне звучання.

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Поки залишається загадкою, скільки коштуватиме PlayStation 5.

До слова, раніше інсайдери повідомляли, що у PlayStation 5 з’явиться довгоочікуваний безкоштовний мультиплеєр.

Джерело: Wired

Фото: Dreamstime

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