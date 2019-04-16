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Факти / Lifestyle

Вознесіння Господнє 2019 – дата

У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на 6 червня, тобто на 40-й день після Великодня.

Вознесіння Господнє

На сороковий день після воскресіння Ісус Христос, який весь цей час знаходився серед учнів, вознісся на небо, чим відкрив вхід у Царство Небесне і подарував людям надію на порятунок їхніх грішних душ, прощення і вічне життя.

Спаситель вивів апостолів із Єрусалиму на Елеонську гору, благословив їх, піднімаючись у небо, і зник за хмарами.

У народі Вознесіння традиційно пов’язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа, період зміни сезонів у сільському господарстві.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Нагадаємо, у 2019 році православні християни святкуватимуть Великдень 28 квітня, від Воскресіння Христового формується весь церковний календар.

Фото: Pixabay

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