Таким чином, українські пожежники мають професійне свято двічі на рік.

Адже у 2008-му іншим указом глави держави встановлено День рятівника, який відзначається щорічно 17 вересня.

Його святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань.

Однак у цей день не буде зайвим згадати про героїзм і самовідданість пожежників, які миттєво реагують на екстремальні ситуації, аби врятувати життя.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем пожежної охорони.

***

Щиро вашу руку тисну,

Зичу вам одне і те ж:

У житті щоб особистім

Не траплялося пожеж!

***

У нас не накреслені межі…

Кохання хмільне, як вино,

Тож вип’ємо ми за пожежі,

Запалює котрі воно!

***

Мирних днів для вас нема

Ви завжди у борні,

Захищаєте добро,

Гасите вогні.

Мужні люди в мирний час,

Ви завжди на варті,

У святковий час для вас

Нашу прийміть вдячність.

***

Бажаємо вам простого щастяІ тихої радості земної.

Нехай вас життєві негоди

Завжди обходять стороною.

Як колись, дбайливо зберігайте

В душі прекрасні риси.

Як колись, щедро всім даруйте

Вогонь душевної теплоти.

***

Пожежна охорона!

Ми поздоровляєм Вас!

Від пожежі Ви надійно

Захищаєте всіх нас!

Люди сильні Ви і мужні,

І завжди в біді Ви дружні.

Знаєте Ви що робить,

І у кого що горить.

Шансів у вогню немає,

Якщо пожежника хтось викликає.

І що робили ми б без Вас,

Робота Ваша – вищий клас.

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