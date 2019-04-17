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Факти / Lifestyle

День пожежної охорони – найкращі привітання

В Україні сьогодні, 17 квітня, відзначають День пожежної охорони, встановлений указом президента у 2013 році.

День пожежника

Таким чином, українські пожежники мають професійне свято двічі на рік.

Адже у 2008-му іншим указом глави держави встановлено День рятівника, який відзначається щорічно 17 вересня.

Його святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань.

Однак у цей день не буде зайвим згадати про героїзм і самовідданість пожежників, які миттєво реагують на екстремальні ситуації, аби врятувати життя.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем пожежної охорони.

***

Щиро вашу руку тисну,
Зичу вам одне і те ж:
У житті щоб особистім
Не траплялося пожеж!

***

У нас не накреслені межі…
Кохання хмільне, як вино,
Тож вип’ємо ми за пожежі,
Запалює котрі воно!

***

Мирних днів для вас нема
Ви завжди у борні,
Захищаєте добро,
Гасите вогні.
Мужні люди в мирний час,
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Нашу прийміть вдячність.
***
Бажаємо вам простого щастяІ тихої радості земної.
Нехай вас життєві негоди
Завжди обходять стороною.
Як колись, дбайливо зберігайте
В душі прекрасні риси.
Як колись, щедро всім даруйте
Вогонь душевної теплоти.
***
Пожежна охорона!
Ми поздоровляєм Вас!
Від пожежі Ви надійно
Захищаєте всіх нас!
Люди сильні Ви і мужні,
І завжди в біді Ви дружні.
Знаєте Ви що робить,
І у кого що горить.
Шансів у вогню немає,
Якщо пожежника хтось викликає.
І що робили ми б без Вас,
Робота Ваша – вищий клас.

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

Раніше ми зібрали всі свята квітня, що не відзначаються на державному рівні, проте мають велике значення для людей різних професій.

Фото: ДСНС

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