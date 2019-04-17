Яким буде 17 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для більшості творчих справ.

В цілому дії та справи, розпочаті сьогодні, можуть мати довгу і тривалу природу.

Тому сьогодні дуже бажано зробити щось корисне для себе, суспільства, сім’ї, щоб це збереглося надовго.

Вельми перспективними можуть бути справи, пов’язані з кар’єрною діяльністю.

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Благодійність і надання допомоги сьогодні тільки вітається, так само як і вирішення питань, пов’язаних зі здоров’ям.

Але не варто на сьогодні планувати завершення важливих справ і подій. А також і гострі конфліктні ситуації краще вирішувати справедливим і мирним шляхом, інакше ці конфлікти можуть довгий час нагадувати про себе.

Позичати гроші сьогодні також не рекомендується.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.