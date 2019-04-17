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Погода в Україні на сьогодні, 17 квітня (КАРТА)

Сьогодні, 17 квітня, майже у всіх областях України очікуються дощ.

Погода в Україні на сьогодні, 17 квітня (КАРТА)

У західних областях України очікуються дощі. Температура повітря 8°…13° вдень, 2°…6° вночі. Лише на Закарпатті повітря прогріється до 16° вдень.

На півночі, сході і центрі країни, також, не обійдеться без опадів. Температура повітря вдень складе 10°…13°, вночі 4°…7°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 17 квітня

У південних областях пройдуть дощі. Температура до + 14° вдень, вночі 3°…5° вище нуля.

Раніше Факти ICTV писали, що на  цьому тижні в Україні очікуються опади та прохолодна погода.

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