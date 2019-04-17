У 2019 році святкування єврейського Великодня (Песаха) почнеться після заходу сонця у п’ятницю, 19 квітня, і закінчиться вночі 27 квітня. Що прийнято готувати в Ізраїлі у ці дні – в матеріалі Фактів ICTV.

Єврейський Великдень починається 14 числа місяця нісана, в 2019 році – 19 квітня.

У цей день після заходу сонця іудеї збираються за святковим столом на Седер – так у них називається пасхальна трапеза. Як правило, в Ізраїлі вона триває добу.

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На Песах печеться маца. Це прісний хліб, приготований без дріжджів (заборонені всі продукти на дріжджах).

Кожен дорослий під час трапези повинен з’їсти три шматки маци і випити чотири келихи вина. Дітям можна виноградний сік.

Ще одна заборона стосується вживання квасного. Його не повинно бути ні на столі, ні в будинку протягом усього святкового тижня.

Маца

Для її приготування потрібні лише вода, борошно і дрібка солі. Печеться вона в духовці при температурі 180-200 градусів. Хлібці повинні бути тонкими і хрусткими.

Мацу їдять перед будь-якою іншою їжею. Для глави сім’ї в перший день Песаха мацу перекладають трьома паперовими серветками.

Весь святковий тиждень вона замінює хліб. З маци також готують безліч страв – як основних, так і солодких.

Крім маци, на столі повинні бути ще сім базових страв:

бейца – це зварені круто або запечені в духовці яйця; зероа – кістка ягняти; марор (хрін, базилік, листя салату, інша зелень з гірким присмаком); хазерет (корінь хрону, натертий на дрібній тертці); карпас (негірка зелень – петрушка, селера, капуста): харосет (суміш горіхів, кориці, яблук з вином або виноградним соком); вода з розведеною ложкою солі – щоб вмочати зелень.

Кожна страва дуже символічна.

Маца – символ втечі з єгипетського рабства і боротьби за свободу. У поспіху залишаючи Єгипет, іудеї не могли чекати, поки зійде дріжджове тісто, тому випікали прісні коржі в похідних умовах – у себе на спинах.

Гірка зелень нагадує про гіркоту рабства, а негірка символізує зростання і все нове.

Харосет має відтінок цегли, з яких євреї в рабстві будували міста для єгиптян.

Солона вода – це сльози, пролиті народом в неволі, яйця – символ зародження нового, а зероа – нагадування про жертвоприношення в ніч страт єгипетських.

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