PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що готують на Песах в Ізраїлі: традиційні страви

У 2019 році святкування єврейського Великодня (Песаха) почнеться після заходу сонця у п’ятницю, 19 квітня, і закінчиться вночі 27 квітня. Що прийнято готувати в Ізраїлі у ці дні – в матеріалі Фактів ICTV.

Песах

Єврейський Великдень починається 14 числа місяця нісана, в 2019 році – 19 квітня.

У цей день після заходу сонця іудеї збираються за святковим столом на Седер – так у них називається пасхальна трапеза. Як правило, в Ізраїлі вона триває добу.

Читайте: Якого числа Песах у 2019

На Песах печеться маца. Це прісний хліб, приготований без дріжджів (заборонені всі продукти на дріжджах).

Кожен дорослий під час трапези повинен з’їсти три шматки маци і випити чотири келихи вина. Дітям можна виноградний сік.

Ще одна заборона стосується вживання квасного. Його не повинно бути ні на столі, ні в будинку протягом усього святкового тижня.

Маца

Для її приготування потрібні лише вода, борошно і дрібка солі. Печеться вона в духовці при температурі 180-200 градусів. Хлібці повинні бути тонкими і хрусткими.

Мацу їдять перед будь-якою іншою їжею. Для глави сім’ї в перший день Песаха мацу перекладають трьома паперовими серветками.

Весь святковий тиждень вона замінює хліб. З маци також готують безліч страв – як основних, так і солодких.

Крім маци, на столі повинні бути ще сім базових страв:

  1. бейца – це зварені круто або запечені в духовці яйця;
  2. зероа – кістка ягняти;
  3. марор (хрін, базилік, листя салату, інша зелень з гірким присмаком);
  4. хазерет (корінь хрону, натертий на дрібній тертці);
  5. карпас (негірка зелень – петрушка, селера, капуста):
  6. харосет (суміш горіхів, кориці, яблук з вином або виноградним соком);
  7. вода з розведеною ложкою солі – щоб вмочати зелень.

Кожна страва дуже символічна.

Маца – символ втечі з єгипетського рабства і боротьби за свободу. У поспіху залишаючи Єгипет, іудеї не могли чекати, поки зійде дріжджове тісто, тому випікали прісні коржі в похідних умовах – у себе на спинах.

Гірка зелень нагадує про гіркоту рабства, а негірка символізує зростання і все нове.

Харосет має відтінок цегли, з яких євреї в рабстві будували міста для єгиптян.

Солона вода – це сльози, пролиті народом в неволі, яйця – символ зародження нового, а зероа – нагадування про жертвоприношення в ніч страт єгипетських.

Раніше Факти ICTV розповідали про традиції та заборони на єврейський Великдень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка