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Факти / Lifestyle

Захист Землі від астероїдів: NASA підписало контракт зі SpaceX

NASA підписало контракт з компанією SpaceX, аби здійснити запуск космічного апарату, що знищуватиме потенційно небезпечні астероїди.

Астероїд

NASA підписало контракт з компанією SpaceX, який дозволить запустити космічний апарат DART для знищення астероїдів, що несуть потенційну небезпеку для Землі.

Вперше підірвати астероїд космічний апарат має у червні 2021 року. Для його запуску планують використати ракету Falcon 9.

Астероїд під назвою Didymos має пройти в кількох мільйонах кілометрів від нашої планети у жовтні 2022 року.

За допомогою зіткнення DART з космічним об’єктом вчені хочуть перевірити, чи зможе схожа зброя вплинути на траєкторію небезпечних астероїдів.

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Якщо ж експеримент з DART виявиться невдалим, то дослідникам доведеться шукати нові методи для впливу на астероїди.

До слова, NASA вдалося отримати нові докази щодо наявності води на поверхні Місяця.

Джерело: Extremetech

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