Замки та фортеці України – одні з найцікавіших пам’яток історії. Факти ICTV у День пам’яток історії та культури підготували список найкращих замків та фортець, які варто побачити.

Замки і фортеці України заслуговують на виняткову увагу. Їхня архітектура всюди неординарна, тому відвідини таких місць завжди залишають неповторні спогади в туристів.

Факти ICTV підготували для вас 7 найкращих замків та фортець України, які варті уваги.

Кам’янець-Подільська фортеця

Разом із замком місто є частиною Національного історично-архітектурного заповідника Кам’янець. Сама фортеця внесена до списку пам’ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до 7 чудес України.

Загалом вважається, що будівництво фортеці розпочалось у 14 столітті. Але існують джерела, в яких перші згадки про неї датуються ще 11-12 століттям. Всю фортецю поділяють на Старий та Новий замок. До складу Кам’янецької фортеці входять одинадцять башт, кожна з яких має свою назву й історію.

Оглядові екскурсії проводяться без попередніх замовлень. Вони коштують 200 грн (Старий замок), 100 грн (ратуша та Галерея мистецтв), 80 грн (музей старожитностей). За вхід на територію старого замку доведеться заплатити 60 грн, на територію ратуші – 25 грн.

Доїхати до Кам’янця-Подільського з Києва можна в середньому за 150-200 грн. Ціни на автобус стартують від 300 грн.

Хотинська фортеця

Це одна з найстаріших і найвитриваліших споруд в Україні. Адже простоявши сотні років вона залишилась практично такою ж, якою була колись. Перші згадки про неї належать до 9 століття.

Збудована вона у місті Хотин Чернівецької області князем Володимиром Святославовичем. Оскільки ця фортеця збереглась до наших днів в автентичному стані, тут часто проводять лицарські турніри Битва націй, а також знімають історичні фільми. Належить до 7 чудес України.

Вартість екскурсії починається від 50 грн. Доїхати в Хотин можна автобусом від 300 грн.

Замок Паланок (Мукачево)

Однією з найдавніших українських фортець в Україні є відомий замок Паланок у Мукачеві.

Літописи не зберегли точної дати зведення фортеці. Вперше про замок згадується у документах, датованих 11 століттям. Замок можна порівняти з невеликим поселенням, за стіною якого проживали аристократи, солдати, майстри, слуги та інші.

Фортеця має три тераси з трьома рівнями, які характеризують значний вік споруди: Верхній, Середній та Нижній замки. Перший з них є найстарішою будівлею. На 6 метрів нижче збудована молодша тераса. А Нижній замок був зведений вже у 18 столітті та на 10 метрів нижче від Середнього.

Білети на потяг з Києва до Мукачева коштують від 200 грн. Замовити екскурсію можна за 150 грн.

Замок Любарта

Замок Любарта або Луцький замок – верхній замок Луцька. Головний об’єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк, культурний осередок та найстаріша споруда Луцька. Будівництво Верхнього замку розпочалося у 13 столітті.

На його території облаштовано різні музеї. У колишній повітовій скарбниці розташований Музей книги, де зберігаються стародруки, а в приміщенні колишньої канцелярії міститься Луцький художній музей.

Єдиний в Україні Музей дзвонів можна відвідати у Владичій вежі фортеці. Тут серед багатьох дивовижних експонатів є надзвичайно цінний дзвін 1647 року, один із небагатьох вцілілих у період визвольних змагань 1648–1654 років, коли більшість дзвонів стали матеріалом для гармат.

Вартість вхідного квитка на територію становить 30 грн. Доїхати до Луцька з Києва можна потягом в середньому за 150 грн.

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Підгорецький замок

Підгорецький замок – пам’ятка архітектури, яка є прикладом поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями.

Час закладення фортеці – 16 століття. Існує припущення, що назву замок отримав від прізвища своїх перших власників – Підгородецьких. Сьогодні замок належить до переліку пам’яток світу, які потребують реставрації. Великою втратою для сучасності вважаються дворик та парк, виконані в рідкісному на той час на теренах всієї держави італійському стилі.

До замку можна дістатися громадським транспортом – автобусом Львів – Підгірці за 75 грн.

Вхід на територію коштує 30 грн, а вартість екскурсії становить 60 грн.

Золочівський замок

Це колишня королівська резиденція та чудовий зразок ренесансної архітектури. Палац Якова Собеського було зведено як оборонну фортецю за проектом італійського архітектора. Він став першою спорудою на українських землях, оснащеною каналізацією та камінним опаленням.

Структура замку, що сформувалася протягом 17 століття, без суттєвих втрат збереглася до наших днів. На замковому дворі розташований Великий палац, де розміщена експозиція інтер’єрів 17 століття та зали історії.

Прекрасно зберігся і Китайський палац, який є одним з небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. В ньому розташована експозиція східних культур (мистецтво Японії, Китаю, Індії, Єгипту).

Вхідні квитки можна придбати за 45 грн до Великого палацу та за 30 грн до Китайського. За екскурсію доведеться викласти 150 грн.

Дістатися до Золочева можна кількома способами. Найзручніший і найшвидший – автобусом зі Львова (70 грн) чи Тернополя (60 грн). Зі Львова автобуси до Золочева вирушають з АС-6, що на вулиці Личаківській. З Тернополя – з головного автовокзалу.

Меджибізька фортеця

Знаходиться на Хмельниччині. Її друга назва Білий лебідь. Колись оборонні мури фортеці були вкриті сумішшю подрібненої цегли й вапнякового розчину, тому здалека фортеця дійсно нагадувала білого лебедя. Так ця назва збереглась і до наших днів, хоча з роками білизна поступово змилася.

Перша згадка про Меджибізький замок датується 14 століттям. На сьогодні збереглися три вежі, два замкових корпуси, замкова церква, арочний виїзний міст і оборонні стіни, костел 17 століття та підземелля.

Усе це слугувало не тільки для оборони. Це були й житлові приміщення, про що свідчать широкі вікна, каміни, білокамінні портали, фігурні аттики, кераміка.

Вартість вхідного квитка становить 30 грн, екскурсії – 100 грн.

Місто розташоване за 32 кілометри від Хмельницького. Якщо ви подорожуєте без авто, то до Меджибожа можете доїхати автобусом з автовокзалу Хмельницький-1 за 40 грн.

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Фото: KARPATY LOVE, Karpaty.ua