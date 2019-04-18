Яким буде 18 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День буде активним в плані дій і досить емоційним в сприйнятті навколишнього середовища. Тому бажано сьогодні ставитися дбайливо до свого емоційного стану.

Якщо щось викликає неприємні емоції, не варто терпіти – краще берегти себе і свою нервову систему і обережно виходити з подібних ситуацій.

Також бажано в будь-яких емоційних станах згадувати про гумор і до всього ставитися з посмішкою.

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Сьогодні користь або задоволення можуть принести будь-які заняття ручною роботою. Це може бути все, на що вистачить фантазії – від вивчення фокусів до створення ювелірних прикрас.

Цей день сприятливий для початку лікування, а також будь-якої фізичної активності.

Не рекомендується вирушати у подорож.

Раніше Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.