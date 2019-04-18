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Факти / Lifestyle

Хортиця чи Пирогово? Впізнайте пам’ятки України за фото – ТЕСТ

18 травня відзначають міжнародний День музеїв. Чи добре ви знаєте культурну спадщину України, покаже тест Фактів ICTV.

Музей

Міжнародний день музеїв — щорічне свято музейництва, яке відзначається 18 травня. У цей день більшість музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.

Вперше Міжнародний день музеїв відсвяткували в усьому світі 1977 року, коли 11 генеральна конференція Міжнародної ради музеїв (ICOM) відбулась у Москві та Ленінграді. Тоді ж запропонували й девіз свята:

– Музеї – важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами.

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Факти ICTV вирішили перевірити, як добре ви знаєте визначні українські пам’ятки.

Розпочнемо?

До слова, Печерський райсуд Києва прийняв рішення щодо заборони будівництва музею на алеї Героїв Небесної сотні до завершення розслідування.

Фото: Dreamstime

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