Страсна п’ятниця у 2019 році випадає на 26 квітня. Факти ICTV зібрали прикмети, пов’язані з цим днем.

Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту. У цей Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі.

Як говорять церковні традиції і народні прикмети, це день покаяння, молитви і роздумів над власним життям.

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Прикмети на Страсну п’ятницю

– З церковної служби на Страсну п’ятницю потрібно принести 12 свічок, які повинні повністю догоріти в будинку. Цей ритуал залучить благополуччя та здоров’я.

– Обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх недуг і принесе удачу.

– За народним повір’ям, якщо в цей день людині привидиться щось страшне, треба тричі сказати: Да воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, щоб захиститися від нечистої сили.

– У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється цього дня, плакатиме весь рік.

– Існує повір’я, якщо у цей день випрати білизну і вивісити її сушитися, то на ній з’являться сліди крові.

– Розбите дзеркало у Страсну п’ятницю означатиме нещастя, безгрошів’я і погане здоров’я.

– Людина, яка повністю утримується від їжі і води весь день, буде знати за три дні час своєї смерті.

– Якщо в цей день небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно, хліб буде з бур’яном, тобто буде неврожай.

– Вважається, що спечений у цей день хліб, ніколи не запліснявіє і зцілить від усіх хвороб. А спечена хрестова булочка буде захищати будинок від пожеж до наступної Великої п’ятниці.

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