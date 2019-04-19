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10 найкращих дешевих вин України

Недорогі вина України бувають досить якісними. Вибрати такі вина допоможе наш список кращих вин України до 150 гривень.

10 найкращих дешевих вин України

Villa Krim Shevalier Rouge

Не варто судити про книгу за обкладинкою, а про вино за ціною! Villa Krim Shevalier Rouge – кращий доказ того, що недороге вино здатне здивувати багатим букетом і насиченим смаком! Вино з винограду червоного сорту Бастардо, має рубіновий колір, ягідний присмак і складе ідеальну пару фруктовим десертам і сирам, а ще романтичному вечору на двох. Ціна – 75 грн.

Cotnar Gorobchiki – Совіньйон

Совіньйон Gorobchiki став хітом цього сезону для Закарпатської виноробні Cotnar. Легкий, ненав’язливий смак можна відчути тільки охолодивши напій. Він прекрасно підійде для теплих літніх вечорів. Ціна – до 80 гривень.

Вина Гулієвих – Трамінер

У цьому ароматному напої прекрасно відчувається насичений фруктовий букет. Це найсолодше сухе вино, яке прекрасно підійде тим, хто збирається перейти з напівсолодкого. Ціна – до 80 гривень.

Чизай – Черсегі

Це вино зроблено з унікального для України сорти винограду Черсегі Фюсереш, який зазвичай вирощують в Угорщині. Складний, фруктово-пряний смак, з легкою лимонною гіркуватістю, ідеально підійде під рибу або біле м’ясо. Ціна – 100 гривні.

Виноробне господарство князя Трубецького – Рислінг

Це найсуворіше біле вино з ніжним сухим смаком і медовим післясмаком. Воно ідеально підійде до страв східної кухні та фруктів. Ціна – 100 гривень.

Shabo Classiс – Розе

Після переобладнання та оновлення виробництва, Shabo робить одні з найкращих українських вин. Їхня лінійка Classiс – прекрасні, насичені столові вина. Ціна – до 100 гривень.

Cotnar Gorobchiki – Розе

Свіже, ягідне розе, з приємним післясмаком вже не раз ставало переможцем сліпих дегустацій Kyiv Food and Wine Festival. Ціна – до 80 гривень.

Koblevo – Каберне Reserved

Вина цієї компанії вважаються гідними столовими. У смаку присутні всі класичні лісові ягоди і відсутні недоліки при виробництві. Ціна – до 90 гривень.

INKERMAN – Брют (ігристе)

Ви можете купити прекрасне ігристе вино за досить низьку ціну. Свіжий брют стане прекрасним доповненням до святкового столу або недільного сніданку. Ціна – до 110 гривень.

Артемівське Charte Komilfo – Полуничка

Полуничне фруктове вино підійде для вечірок. Його вважають українським аналогом Fragolino. Звичайно, вам не вдасться вловити тонкі смакові нотки, але воно незамінне для галасливої ​​вечірки. Ціна – до 140 гривень.

Читайте: Чим небезпечне вино для жінок

Раніше ми писали про те, як правильно обирати якісне вино у супермаркетах.

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