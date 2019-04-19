Недорогі вина України бувають досить якісними. Вибрати такі вина допоможе наш список кращих вин України до 150 гривень.

Villa Krim Shevalier Rouge



Не варто судити про книгу за обкладинкою, а про вино за ціною! Villa Krim Shevalier Rouge – кращий доказ того, що недороге вино здатне здивувати багатим букетом і насиченим смаком! Вино з винограду червоного сорту Бастардо, має рубіновий колір, ягідний присмак і складе ідеальну пару фруктовим десертам і сирам, а ще романтичному вечору на двох. Ціна – 75 грн.

Cotnar Gorobchiki – Совіньйон

Совіньйон Gorobchiki став хітом цього сезону для Закарпатської виноробні Cotnar. Легкий, ненав’язливий смак можна відчути тільки охолодивши напій. Він прекрасно підійде для теплих літніх вечорів. Ціна – до 80 гривень.

Вина Гулієвих – Трамінер

У цьому ароматному напої прекрасно відчувається насичений фруктовий букет. Це найсолодше сухе вино, яке прекрасно підійде тим, хто збирається перейти з напівсолодкого. Ціна – до 80 гривень.

Чизай – Черсегі

Це вино зроблено з унікального для України сорти винограду Черсегі Фюсереш, який зазвичай вирощують в Угорщині. Складний, фруктово-пряний смак, з легкою лимонною гіркуватістю, ідеально підійде під рибу або біле м’ясо. Ціна – 100 гривні.

Виноробне господарство князя Трубецького – Рислінг

Це найсуворіше біле вино з ніжним сухим смаком і медовим післясмаком. Воно ідеально підійде до страв східної кухні та фруктів. Ціна – 100 гривень.

Shabo Classiс – Розе

Після переобладнання та оновлення виробництва, Shabo робить одні з найкращих українських вин. Їхня лінійка Classiс – прекрасні, насичені столові вина. Ціна – до 100 гривень.

Cotnar Gorobchiki – Розе

Свіже, ягідне розе, з приємним післясмаком вже не раз ставало переможцем сліпих дегустацій Kyiv Food and Wine Festival. Ціна – до 80 гривень.

Koblevo – Каберне Reserved

Вина цієї компанії вважаються гідними столовими. У смаку присутні всі класичні лісові ягоди і відсутні недоліки при виробництві. Ціна – до 90 гривень.

INKERMAN – Брют (ігристе)

Ви можете купити прекрасне ігристе вино за досить низьку ціну. Свіжий брют стане прекрасним доповненням до святкового столу або недільного сніданку. Ціна – до 110 гривень.

Артемівське Charte Komilfo – Полуничка

Полуничне фруктове вино підійде для вечірок. Його вважають українським аналогом Fragolino. Звичайно, вам не вдасться вловити тонкі смакові нотки, але воно незамінне для галасливої ​​вечірки. Ціна – до 140 гривень.



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