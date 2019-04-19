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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 19 квітня

Яким буде 19 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сприятливий день для творчих дій, покращення фізичного стану та покупок.

Сьогодні можна займатися всім, що пов’язано красою, дизайном і творчістю.

День також сприяє романтичним зустрічам і спілкуванню з близькими людьми.

Зірки радять зробити сьогодні щось вперше.

Крім того, корисно голодувати, допустимі фізичні навантаження. Хірургічне втручання бажано виключити.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Раніше Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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