До Землі 18 квітня наблизився потенційно небезпечний астероїд GC6. Він пролетів від планети на відстані у 219 тис. км.
Астероїд GC6 пролетів на близькій відстані від Землі 18 квітня. Відстань від нашої планети склала 219 тис. км. Це трохи більше середньої відстані між Місяцем і Землею.
У NASA охарактеризували цей астероїд як “потенційно небезпечний” для Землі. На думку космічного агенства, цей астероїд міг нанести планеті істотну шкоду.
Розмір астероїда з невеликий будинок.
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До речі, NASA підписало контракт з компанією SpaceX, аби здійснити запуск космічного апарату, що знищуватиме потенційно небезпечні астероїди.
Джерело: space.com
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