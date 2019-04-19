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Над Землею пролетів небезпечний астероїд

До Землі 18 квітня наблизився потенційно небезпечний астероїд GC6. Він пролетів від планети на відстані у 219 тис. км.

Над Землею пролетів небезпечний астероїд

Астероїд GC6 пролетів на близькій відстані від Землі 18 квітня. Відстань від нашої планети склала 219 тис. км. Це трохи більше середньої відстані між Місяцем і Землею.

У NASA охарактеризували цей астероїд як “потенційно небезпечний” для Землі. На думку космічного агенства, цей астероїд міг нанести планеті істотну шкоду.

Розмір астероїда з невеликий будинок.

Читайте:  Японія скинула на астероїд бомбу

До речі, NASA підписало контракт з компанією SpaceX, аби здійснити запуск космічного апарату, що знищуватиме потенційно небезпечні астероїди.

Джерело: space.com

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