У 2019 році Песах відзначають з 19 по 27 квітня. Факти ICTV дізналися про історію та традиції свята.

Песах – одне з найдавніших свят у календарі іудеїв і пов’язане воно з усвідомленням євреїв, як народу. Факти ICTV дізналися про історію та традиції цього дня.

Історія

Про витоки свята можна прочитати у Біблії. Цей день пов’язаний з відходом єврейського народу з Єгипту і пророком Мойсеєм. Він потрапив у родину царя ще хлопчиком – так йому вдалося уникнути долі єврейських немовлят, яких відразу після народження вбивали.

Коли Мойсей виріс він попросив царя, щоб він скинув з єврейського народу кайдани рабства, а коли той відмовився бог наслав на Єгипет десять кар. Серед кар небесних – вода у Нілі перетворилася на кров, напад жаб, вошей, загибель худоби, поява виразок у єгиптян, загибель врожаю від граду і нападу сарани, триденний морок.

Після кожної з дев’яти перерахованих бід Мойсей знову приходив до фараона, але той відповідав відмовою. Тоді бог розгнівався і наслав на Єгипет десяту найстрашнішу біду – загибель всіх первістків. Щоб страшна доля оминула єврейський народ бог велів помітити житла єврейського народу кров’ю ягняти.

Традиції

Песах святкують у колі родини, ввечері всі збираються за столом, щоб покуштувати традиційну вечерю – седер. Серед обов’язкових страв – маца (прісні хлібці, їх їдять декілька разів протягом трапези), гірка зелень (марор – символізує гіркоту єгипетського рабства), харосет (суміш з тертих яблук, горіхів та фініків).

Також цього вечора подають традиційні для Шабату страви: тушкований батат, салати, печену рибу, курку у медовому соусі тощо. За вечерею прийнято випивати чотири келихи вина. Це число символічне, оскільки дорівнює кількості обіцянок даних богом єврейському народу:

– Виведу, спасу, врятую і візьму.

П’ятий келих наливають, але не випивають – його називають келихом Елія (пророка).

Традиції щільно пов’язані із заборонами, у першу чергу вони стосуються їжі. У цей день не можна вживати продукти, приготовлені шляхом бродіння: хліб, пиво і будь-яке спиртне на основі солоду.

У перший і останній день свята заборонено працювати. Весь ж святковий тиждень є частково робочим.

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Нагадаємо, що у 2019 році католики святкуватимуть Великдень 21 квітня.