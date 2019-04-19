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Факти / Lifestyle

Пора садити. 10 овочів і фруктів, які можна посадити на дачі

Квітень – перший теплий весняний місяць. Щоб отримати ранній урожай, варто поквапитися і посадити на дачі ряд овочів і фруктів. Які – дізналися Факти ICTV.

Що посадити на дачі

З середини весни можна посіяти чимало овочевих і фруктових культур, які стійкі до холоду – кріп, салати, петрушку, горох. Висаджують в цей час і живці плодових кущів.

Картопля

Якщо погода тепла, не варто чекати поки бульби, викладені на пророщування, пустять паростки.

Редиска

Перед посівом редиски в землю слід всипати у вириту канавку трохи солі, яка зробить овоч хрустким і соковитим.

 Капуста

Розсаду ранніх сортів білокачанної, цвітної капусти та брокколі висівають в грунт з 20 квітня на сонячному місці.

 Морква

Насіння добу вимочують у воді до набухання, потім підсушують і висівають у відкритий грунт. Після посіву обов’язково необхідно прикатати або просто притоптати ногою.

Листова петрушка

Це культура з поганою схожістю насіння. Для того, щоб отримати сходи раніше, покладіть насіння в марлевий мішечок і опустіть на 3 години в теплу (35-40 градусів) воду. Безпосередньо перед посівом підсушіть.

 Цибуля і часник

У квітні можна посадити цибулю і часник, які залишилися з зими. Вони будуть рости повільніше, висаджених восени, але в результаті досягнуть тих же розмірів.

Кріп

Місце вибирають сонячне, поливають посіви регулярно. Якщо земля не буде вологою, кріп не виросте пишним і піде в стрілку. Перед посівом насіння в мішечку промийте гарячою водою (50 градусів), щоб змити ефірне масло, що перешкоджає схожості. Потім підсушіть і сійте.

Полуниця

Наприкінці квітня можна висадити розсаду, а також прибрати сухе відмерле листя і вуса на плодоносних плантаціях. Якщо ви хочете отримати ранній урожай ягід, рослини потрібно вкрити плівкою.

Смородина і аґрус

Саджанці агрусу і смородини слід висадити в третій декаді квітня. Після посадки рясно полийте.

 Малина

У квітні потрібно посадити не ушкоджені шкідниками і хворобами саджанці малини, заглиблюючи їх у грунт на 2-3 см від рівня біля основи стебла. Рослини полити і підрізати на висоті 40 см.

Читайте: Тепличні овочі: як вирощують та на що зважають покупці

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.

Фото: Pixabay

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