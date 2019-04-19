Повний місяць у квітні 2019 року припадає на 19 число. З цим містичним періодом пов’язано багато прикмет і заборон. Факти ICTV дізналися, що можна і не можна робити в повний місяць.

Повний місяць 19 квітня відбудеться у знаку Терезів о 14.12 за київським часом.

Одночасно Місяць вступить в протистояння з Сонцем – це поєднання обіцяє безліч неприємних моментів, хоча може стати і найсприятливішим періодом року.

Для того, щоб повний місяць приніс лише удачу, варто прислухатися до порад астрологів.

Заборони у повний місяць 19 квітня

Заборонені сварки, підписання важливих документів, позичання грошей, експерименти з зачіскою.

Далекі подорожі також краще відкласти на більш сприятливий період.

В повний місяць не можна проводити хірургічні операції.

Прикмети і ритуали в повний місяць

Однак повний місяць 19 квітня може стати найкращим днем ​​для втілення задуманого – але тільки якщо у вас все чітко сплановано.

Підходить він і для позбавлення від страхів, комплексів і шкідливих звичок.

19 квітня варто зробити щось своїми руками – ці речі можуть стати оберегами.

Обов’язково сходіть на романтичне побачення з коханою людиною. Енергія Місяця допоможе зблизитися ще більше. Але тільки не з’ясовуйте стосутки – інакше ризикуєте втратити свою половинку.

Повний місяць 19 квітня також ідеальний час для залучення багатства. Просто візьміть три монети будь-якого номіналу і магніт, покладіть гроші в одну кишеню, а магніт – в інший і вимкніть світло.

У коридорі запаліть свічку і дайте їй догоріти до кінця. Якщо все зробити правильно, то вже за сім днів прибуток збільшиться.

Раніше Факти ICTV писали докладно про те, що можна і не можна робити в повний місяць.