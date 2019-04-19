У Харкові нетверезі підлітки зробили погром у місцевому сквері і зняли це на відео, щоб збільшити аудиторію для YouTube-каналу. Загальна сума збитків 100 тис. грн.
У Харкові неповнолітні підлітки зняли на відео, свої нетверезі “розваги”, які коштували місцевій адміністрації близько 100 тис. грн.
Сквер ім. Коцюбинського, що у передмісті обласного центру, постраждав найбільше: вирвана бруківка, побиті ліхтарі і не вистачає кількох лавок, а ті, що вціліли – розмальовані та поламані. Підлітки відривали їх і кидали у фонтан.
У сквері тоді було близько 30 людей, але жоден з них не став перешкоджати діяльності підлітків.
Познімали відео і все – така реакція оточуючих, але користувачів соцмереж обурило це відео і вони навіть обіцяли знайти зловмисників.
– Будемо звертатися до суду, бо збитки зараз сягають близько 100 тис. грн. Хлопці повинні відшкодувати місту усі гроші, – зазначає директор департаменту Харківської міської ради по справам зі ЗМІ.
Правоохоронці уже зібрали всі дані підлітків і запевняють, що за пошкодження майна притягнуть до відповідальності дітей або їхніх батьків.
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Один із героїв відео каже, що шкодує про зроблене і влаштується на роботу, щоб відшкодувати збитки.
Автор відео видалив контент і закрив усі соцмережі. Тепер замість легких грошей за рекламу, доведеться відпрацьовувати 100 тис. грн.
Нагадаємо, 16 квітня у селі Мала Антонівка (Київська область) четверо малолітніх дітей влаштували погром на кладовищі.