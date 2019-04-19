У 2019 році Вербну неділю всі віряни святкуватимуть 21 квітня.

Вербну неділю християни відзначають за тиждень до Великодня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

Заборони на Вербну неділю

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому її заборонено святкувати шумно.

У цей день можна провідати родичів, але влаштовувати застілля і гуляння не варто.

Також категорично заборонено сваритися і з’ясовувати стосунки. Вербну неділю бажано провести в молитві й освятити в церкві гілочки верби.

До слова, гілочки заборонено викидати, навіть якщо вони зів’януть. Їх можна тільки спалити.

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Традиції на Вербну неділю

Традиційно в цей день віряни ходять до церкви, щоб помолитися та освятити гілочки верби, зрізані напередодні до світанку. Ці гілочки є оберегом будинку. Їх вішають біля ікон і вірять, що це приносить здоров’я і достаток.

Під час богослужіння необхідно стояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою.

Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:

Не я б’ю — верба б’є,

За тиждень — Великдень,

Недалечко — червоне яєчко!

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.