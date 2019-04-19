У 2019 році Вербну неділю всі віряни святкуватимуть 21 квітня.
Вербну неділю християни відзначають за тиждень до Великодня.
У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.
Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.
Заборони на Вербну неділю
Вербна неділя випадає на Великий піст, тому її заборонено святкувати шумно.
У цей день можна провідати родичів, але влаштовувати застілля і гуляння не варто.
Також категорично заборонено сваритися і з’ясовувати стосунки. Вербну неділю бажано провести в молитві й освятити в церкві гілочки верби.
До слова, гілочки заборонено викидати, навіть якщо вони зів’януть. Їх можна тільки спалити.
Читайте: Великдень 2019: що роблять у Вербну неділю
Традиції на Вербну неділю
Традиційно в цей день віряни ходять до церкви, щоб помолитися та освятити гілочки верби, зрізані напередодні до світанку. Ці гілочки є оберегом будинку. Їх вішають біля ікон і вірять, що це приносить здоров’я і достаток.
Під час богослужіння необхідно стояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою.
Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:
Не я б’ю — верба б’є,
За тиждень — Великдень,
Недалечко — червоне яєчко!
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.