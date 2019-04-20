Лазарева субота у 2019 році випадає на 20 квітня. Це день перед Вербною неділею, коли православні християни згадують диво Ісуса Христа, яким він дав надію на воскресіння всіх померлих. Про історію, традиції і заборони цього свята – в публікації Фактів ICTV.

У Лазареву суботу Спаситель воскресив свого друга – праведного Лазаря.

Згідно з біблійними переказами, Ісус по дорозі до Віфанії зустрів заплакану Марфу, яка втратила брата Лазаря. Він помер і був похований за чотири дні до приходу Христа в селище, розташоване недалеко від Єрусалима.

Він прибрав камінь від входу в печеру і закликав Лазаря вийти: “Лазаре! Іди геть!”. І сталося диво – померлий воскрес. Ця новина швидко поширилася, і наступного дня Ісуса зустрічали в Єрусалимі як царя.

А святий Лазар прожив ще 30 років і став єпископом на Кіпрі.

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Традиції в Лазареву суботу

Воскресіння Лазаря шанується як одне з найбільш знакових чудес, здійснених Христом за час його життя на землі.

У суботу православні ламали гілки верби, які освячують у церкві наступного дня, тобто у Вербну неділю.

Оскільки цей день випадає у Великий пост, гуляння заборонені.

Але в Лазареву суботу можна їсти рибну ікру, кашу на рослинній олії і пити вино.

До речі, в цей день можна і навіть потрібно сіяти горох – урожай буде хорошим.

Заборони в Лазареву суботу

В цей день заборонена важка робота.

Не можна прати, прибирати в будинку. Краще відкласти ці справи на інші дні.

Краще присвятити цю суботу спілкуванню з рідним або молитвам в церкві.

Також заборонено лаятися, відмовляти у допомозі і ображатися.

Пишні застілля у Лазареву суботу не рекомендуються.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.