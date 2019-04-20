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Сліпий мореплавець перетнув Тихий океан

Мореплавець з Японії Міцухіро Івамото став першою незрячою людиною, яка перепливла Тихий океан.

Сліпий мореплавець перетнув Тихий океан

Чоловік провів у морі майже два місяці і подолав 14 тис. км на своїй яхті.

Міцухіро Івамото почав подорож 24 лютого з Сан-Дієго. Його супроводжував помічник Даг Сміт, який виконував роль штурмана, а сам Івамото керував вітрильником.

– Я не здався, і моя мрія здійснилася. Я найщасливіша людина на Землі, – сказав незрячий моряк.

20 квітня яхта Dream Weaver прибула на кінцевий пункт – порт Івакі.

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52-річний мореплавець уже вдруге намагався перетнути Тихий океан. Першого разу його судно затонуло через зіткнення з китом, але Івамото і його помічника вдалось врятувати.

– Ми зважилися на цю подорож не лише заради реалізації своєї мрії, але і для того, щоб показати, що все можливо, коли люди об’єднуються, – говорить Міцухіро Івамото.

Гроші, які мореплавці зібрали під час акції, передадуть благодійному фонду, що фінансує розробки, спрямовані на запобігання сліпоти.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я Японії схвалило ліки від раку крові нового покоління, які використовує клітини імунної системи пацієнта.

Джерело: Japan Times

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