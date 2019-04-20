Американські вчені з Національної академії наук США заявили про глобальний демографічномий дисбаланс – світові не вистачає понад 23 млн жінок.

Демографи стверджують, що найгостріше нестача жінок відчувається в Індії і Китаї, де практикуються селективні аборти.

Це призвело до того, що з 1970 року в Індії бракує 11,9 млн дівчаток, а в Китаї – 10,6 млн.

– З огляду на те, що на ці дві країни припадає 38% населення світу і одна третина народжень, вони є основними причинами демографічного дисбалансу в планетарному масштабі, – йдеться у дослідженні.

Брак жінок відчувається ще у 10 країнах світу, але не має таких масштабів.

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До речі, на першому місці в рейтингу країн з найздоровішим населенням опинилася Іспанія.