Цього року православні християни святкують Вербну неділю 21 квітня, за тиждень до Свята Світлого Христового Воскресіння – Великодня. Які є прикмети і традиції свята.

Історія

Це свято ще називають Входом Господнім до Єрусалиму.

Цього дня Ісус Христос, за декілька днів до своїх хресних страждань, в’їхав до Єрусалима на віслюку. Люди, славлячи його, встеляли дорогу перед ним пальмовим листям.

Традиції

В Україні пальми замінили гілками верби. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок.

Прикмети

Заведено вважати, що вони при цьому набувають магічних властивостей. Повішена на покутті освячена вербова гілка оберігає оселю від блискавок.

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Дехто робить із листочків верби настоянку, яка має лікувати від головного болю, шлункових недуг, загоює рани, знімає жар і зцілює домашніх тварин.

Також селяни встромляли гілочки верби на городі. Вважається, що таким чином город буде захищений від буревіїв, граду, сильних дощів і врожай буде цього року вдалим.

Виходячи з церкви у Вербну неділю, люди один одного легко торкалися лозою, кажучи: ”Не я б`ю, лоза б`є, віднині за тиждень буде Великдень”.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.