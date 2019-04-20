Уряд спільно з компанією Google Автентична Україна розробили проект, який дозволяє відправитися у 3D-тур храмами Карпат.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що тепер у 3D форматі можна подорожувати карпатськими храмами.

У Карпатському регіоні України збереглися вісім старовинних дерев’яних церков, які визнані шедеврами європейського будівництва і занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

– Завдяки спільному проекту уряду та компанії Google Автентична Україна тепер можна відправитися у 3D-тур храмами, – зазначив Володмир Гройсман.

Урядовець пояснив, що віртуальна екскурсія дозволить оглянути не тільки фасади будівель і внутрішнє оздоблення, а й роздивитися ікони всередині.

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Також можна послухати аудіозапис, який розкаже найцікавіші факти, пов’язані з будівництвом та історією пам’яток архітектури.

Тут ви можете знайти маршрути.

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Джерело: Volodymyr Groysman