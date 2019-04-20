Астронавтка NASA Крістіна Кох продовжить місію на Міжнародній космічній станції до 328 днів. Це стане найдовшим польотом жінки у космос.

NASA вирішило продовжити місію астронавтки Крістіни Кох. Термін перебування на Міжнародній космічній станції досягне 328 днів, що стане новим рекордом найдовшого польоту жінки в космос.

Астронавт прибула на космічну станцію ще 14 березня і за планом має залишитися на орбіті до лютого 2020 року.

Попередній рекорд встановила Пеггі Вітсон у 2016 році. Вона перебувала на орбіті 288 днів.

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За графіком NASA, на Міжнародній космічній станції перший політ здійснить ще Джессіка Меїр. І астронавт Ендрю Морган також продовжить час перебування на орбіті.

До слова, керівник NASA Джим Бріденштайн заявив, що агентство планує співпрацювати з Україною у сфері дослідження Місяця

Джерело: IndianExpress