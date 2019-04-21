Католицький Великдень у 2019 році випадає на 21 квітня.

Великдень – велике свято радості та святкування перемоги життя над смертю. Незважаючи на те, що традиції святкування Великодня у католиків і православних дещо відрізняються, суть свята для всіх віруючих людей лишається незмінною – воскресіння Ісуса Христа.

Після масштабної реформи календаря в 16 столітті католицький і православний Великдень почали святкувати в різний час. Різниця між святкуванням може досягати кілька тижнів.

Як і у православних християн, католицькому Великодню передує 40-денний Великий піст і Страсний тиждень, що починається Вербним тижнем.

Святкування Великодня розпочинається у Страсну суботу, коли в католицький храмах проходить Навечір’я Пасхи. За традицією, перед початком великоднього богослужіння запалюють Пасхал – особливу великодню свічку, вогонь якої роздають усім християнам. Свічку запалюють на всіх богослужіннях Великоднього тижня.

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Головний атрибут Великодня – курячі яйця. Їх традиційно фарбують у різні кольори (найчастіше – в червоний) на честь біблійної історії. Великдень католики вважають сімейним святом, тому обов’язково збираються за святковим столом. Головними святковими стравами зазвичай є кролик, індичка чи курка.

Діти у католицький Великдень починають зранку шукати яйця великоднього Кролика, заховані в будинку. Обов’язковим у цей день є відвідування церкви. Звідти приносять освячену воду та вогонь, від якого запалюють свічки, аби очистити будинок від злих духів.

Звичаї святкування Великодня різняться у всіх країнах. Деякі католицькі держави не дотримуються Великого посту, хтось вважає, що в цей день варто відвідувати цвинтар і поминати покійних, інші категорично проти, оскільки свято несе радість і життя.

В Італії на Великдень печуть “голубку”, у Східній Польщі їдять окрошку з оцтом, а в Еквадорі – суп із 12 видів злаків. В Англії печуть великодні булочки hot cross buns, які надрізають зверху хрестом. Крім того, по всій Європі господині укладають у плетені кошики на молоду травичку різнокольорові яйця, іграшкових циплят і шоколадних кроликів. Такі корзинки стоять на столику біля дверей протягом усього Великоднього тижня.

Цікаво, що під час великодніх свят католицькі священики не вінчають подружжя. Лише в Англії цей день є традиційним для весільних церемоній.