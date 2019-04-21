PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Коли відзначають день матері в Україні

День матері відзначається щороку у другу неділю травня у 85 країнах світу, включаючи Україну. У 2019 році свято припадає на 12 травня.

Коли відзначають день матері в Україні

День матері – це міжнародне свято. У цей день прийнято вітати всіх мам, а також жінок, які очікують на появу малюка.

Серед величезної кількості свят, які відзначаються в Україні, День матері має особливе значення. Це свято нікого не залишить байдужим.

Читайте: Вихідні у травні 2019: скільки відпочиватимуть українці

Нагадаємо, в 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів на честь своєї матері, яка передчасно померла.

У 1910 році у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

А вже в 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів.

Потім ініціативу підтримала низка інших країн.

В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні 2019.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка