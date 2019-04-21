День матері відзначається щороку у другу неділю травня у 85 країнах світу, включаючи Україну. У 2019 році свято припадає на 12 травня.

День матері – це міжнародне свято. У цей день прийнято вітати всіх мам, а також жінок, які очікують на появу малюка.

Серед величезної кількості свят, які відзначаються в Україні, День матері має особливе значення. Це свято нікого не залишить байдужим.

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Нагадаємо, в 1908 році американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів на честь своєї матері, яка передчасно померла.

У 1910 році у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

А вже в 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів.

Потім ініціативу підтримала низка інших країн.

В Україні святкування Дня матері встановлено указом президента від 10 травня 1999 року.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні 2019.