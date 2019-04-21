Вербна неділя, якого цього року припадає на 21 квітня, відзначається за тиждень до Великодня. У цей день віряни б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Вербною неділею у прозі.

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В таке чудове свято бажаю, щоб разом із освяченою вербою у ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. А душа хай цвіте і сяє, як весняні квіти. Нехай будуть поруч ті, хто дорогий і коханий. Нехай Господь береже ваш будинок і дарує здоров’я всім його мешканцям.

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Це світле християнське свято ми зустрічаємо з гілочками верби в руках. Верба очищає наші помисли і дає нам здоров’я. У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру і душевної тиші. З Вербною неділею тебе!

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Я вітаю тебе з Вербною неділею. Нехай Господь береже тебе, нехай твоє життя буде сповнене лише райдужними подіями. Світлих тобі днів, любові і гармонії з собою і оточуючими. Нехай гілочка верби стане вірним талісманом, який принесе удачу і благополуччя в сім’ю.

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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили на здійснення задуманого, охороняє будинок від зла і бід, а Господь дарує щастя, сили, спокій і смирення духу. Робіть добрі вчинки і справи, залишайтеся чесними і відданими, любіть, бережіть, цінуйте своїх близьких, будьте жертовні душею і лагідні помислами.

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Вітаю з Вербною Неділею і щиро бажаю залишити позаду печаль душі і всі образи серця, зітхнути легко і спрямувати свій погляд на небо, піймавши ковток доброї надії і наповнивши себе натхненням, силами, впевненістю, щастям, добротою і радістю.

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З Вербною Неділею! Нехай весняна гілочка верби стане символом чистоти твоїх помислів і щирої віри. Як вона прагне вгору, до сонця, нехай так само твоє життя прагне до доброго оновлення, успіхів і злетів.

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Нехай у Вербну Неділю душа стане сміливішою і щирішою, хай серце відкриється для нових добрих справ і звершень, нехай гілочки верби проженуть з дому всі недуги і розбіжності з рідними, нехай з Божим благословенням життя стане благодатним і щасливим.

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До речі, Факти ICTV підібрали для вас 10 красивих привітань з Вербною неділею, якими можна порадувати близьких, як особисто, так і по СМС.