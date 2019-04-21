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Факти / Lifestyle

Вербна неділя 2019 – привітання в листівках

Православні українці 21 квітня святкують Вербну неділю. Факти ICTV зібрали у мережі найкращі привітання з цим святом у листівках.

Вербна неділя

У Вербну неділю віруючі символічно б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я.

Якщо у вас немає можливості зробити це особисто, привітайте близьких і друзів листівкою. Вибирайте з тих, що ми для вас підібрали у мережі.

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Вербна неділя 2019 – привітання в листівках / 8 фотографий

Читайте: Великдень 2019: що роблять у Вербну неділю

Раніше Факти ICTV писали про традиції та заборони у Вербну неділю.

Фото: Аrt-shop.com.ua

Фото: Pixabay

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