Вербна неділя вважається одним з найбільш шанованих церковних свят і відзначається за тиждень до Великодня. Цього року вона припадає на 21 квітня.

З цього свята починається останній Страсний тиждень посту.

У Вербну неділю прийнято відвідувати служби і святити гілочки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим незадовго до розп’яття.

Вважається, що гілки захищають будинок від пожеж і повеней, а господарів – від хвороб і негараздів.

Також у цей день прийнято вітати один одного. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з вербною неділею.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

***

З вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди щирі і добріші!

Хай череда щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Хай кожну промайнувшу мить

Освітить сонця ясний блиск,

А кожний промайнулий час

Хай стане радісним для Вас!

Читайте: Вербна неділя 2019: прикмети

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що роблять у Вербну неділю.