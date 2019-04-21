Вербна неділя вважається одним з найбільш шанованих церковних свят і відзначається за тиждень до Великодня. Цього року вона припадає на 21 квітня.
З цього свята починається останній Страсний тиждень посту.
У Вербну неділю прийнято відвідувати служби і святити гілочки верби. Вони символізують пальмові гілки, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим незадовго до розп’яття.
Вважається, що гілки захищають будинок від пожеж і повеней, а господарів – від хвороб і негараздів.
Також у цей день прийнято вітати один одного. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з вербною неділею.
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
***
З вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди щирі і добріші!
Хай череда щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Хай кожну промайнувшу мить
Освітить сонця ясний блиск,
А кожний промайнулий час
Хай стане радісним для Вас!
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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що роблять у Вербну неділю.