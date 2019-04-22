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День Землі: Google присвятив дудл нашій планеті

Кожного року 22 квітня увесь світ святкує День Землі. Google представив дудл, а ми розповідаємо історію свята.

День Землі: Google присвятив дудл нашій планеті

За ініціативи ООН щороку у всьому світі 22 квітня відзначають День Землі.

Мета свята – привернути увагу громадськості до нашого спільного дому і нагадати людям про необхідність дбайливого ставлення до природи і турботу один про одного.

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Американський громадський діяч Джон Мортон став засновником свята. Він у 1840-х роках розгорнув кампанію з посадки дерев і чагарників, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища. У 1872 він став секретарем території Небраска і запропонував встановити міжнародний День Землі.

Google представив святковий дудл, щоб звернути увагу суспільства на проблеми екології.

День Землі – це символ єдності, усвідомлення, що тільки об’єднаними зусиллями ми можемо боротися з глобальними екологічними та існуючими соціальними проблемами.

До слова, керівник NASA Джим Бріденштайн заявив, що агентство планує співпрацювати з Україною у сфері дослідження Місяця. 

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