Яким буде 22 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не підходить для важливих справ, великих проектів і переговорів. Може виникнути емоційне напруження і в спілкуванні, й у справах. У питаннях виховання дітей варто проявити більше любові і турботи.

Сьогодні потрібно займатися справами під настрій. Дуже корисні будь-які очисні процедури, добре буде поприбирати в будинку, з одного боку, це знімає емоційну напругу, а з іншого боку, є певна фізична втома, яка в досить емоційний час допомагає впоратися з напругою і не виплескувати все на оточуючих.

Лікування та інші питання пов’язані зі здоров’ям краще відкласти на інший час. А ось тепла ванна або спокійне вечірнє чаювання допоможе привести нервову систему в норму.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.