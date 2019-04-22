Страсний тиждень, або Седмиця, є останнім тижнем Великого посту, після якого настає Великдень. Харчуватися в ці дні варто з певними обмеженнями.
Великий піст у православних у цьому році розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня, а Страсний тиждень – 22-27 квітня.
Страсний понеділок
У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи.
Страсний вівторок
Їсти можна сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.
Чиста середа
Хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.
Страсний четвер
Цього дня в раціоні – сирі фрукти та овочі, мед, горіхи, хліб.
Страсна п’ятниця
У п’ятницю радять взагалі утриматися від прийому їжі.
Велика Субота
Можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.
Великодня неділя
Великдень передбачає повний вихід із посту. У цей день знімаються всі обмеження на прийом їжі.
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Раніше Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст по днях.