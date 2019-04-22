Страсний тиждень, або Седмиця, є останнім тижнем Великого посту, після якого настає Великдень. Харчуватися в ці дні варто з певними обмеженнями.

Великий піст у православних у цьому році розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня, а Страсний тиждень – 22-27 квітня.

Страсний понеділок

У цей день можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, а також хліб, мед і горіхи.

Страсний вівторок

Їсти можна сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб.

Чиста середа

Хліб, сирі фрукти та овочі, мед і горіхи.

Страсний четвер

Цього дня в раціоні – сирі фрукти та овочі, мед, горіхи, хліб.

Страсна п’ятниця

У п’ятницю радять взагалі утриматися від прийому їжі.

Велика Субота

Можна їсти фрукти та овочі в сирому вигляді, мед, горіхи та хліб.

Великодня неділя

Великдень передбачає повний вихід із посту. У цей день знімаються всі обмеження на прийом їжі.

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Раніше Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст по днях.