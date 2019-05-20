Жителі та гості столиці відзначать День Києва 25-26 травня.

День Києва цього року пройде 25-26 травня, а відзначати його будуть ще й у п’ятницю. У зв’язку зі святом влада столиці підготували для киян безліч заходів.

У столиці відбудеться концерт групи Space Дідьє Маруані. У Києві прозвучать хіти музиканта у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Виступ зможуть усі охочі, адже вхід на концерт вільний.

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На Контрактовій площі урочисто вишикується понад тисяча танцюристів, які виконають українську польку. Це буде зафіксовано в Книзі рекордів України.

Також у столиці відбудеться Міжнародний кінофестиваль Молодість, Міжнародний фестиваль Київський тиждень мистецтва Kyiv Art Week, Київський бал та різні спортивні заходи.

На святкування Дня Києва з міського бюджету виділено 2 млн грн.

Факти ICTV зібрали найкращі заходи для святкування Дня міста.

24 травня

Церемонія нагородження переможців IV Кубка Київського міського голови з шахів Кришталева туру серед учнів Києва в 2019 році, Колонний зал Київради.

Мистецький проект JAZZ KOLO, Маріїнський парк, Мушля. Початок о 15.00.

24-26 травня

Міжнародний турнір з міні-футболу Кубок мера Києва 2019, парк Місто спорту (Долобецький острів).

Міжнародні змагання з велосипедного спорту Race Horizon Park, в рамках яких відбудуться гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan і Horizon Park Classic.

Кубок України зі спортивного орієнтування, всеукраїнські змагання Кубок столиці, міжнародні рангові змагання IOF, чемпіонат міста, присвячений Дню Києва зі спортивного орієнтування.

25 травня

Вітрильна регата. Початок о 9.00 на Київському річковому вокзалі, причал № 6 (біля церкви Святого Миколая).

Фестиваль національних культур Етнофест, літня естрада Міського саду (вул. Михайла Грушевського, 5). З 12.00 до 18.00.

Фестиваль Radioday free open air, Маріїнський парк (біля Маріїнського палацу). З 12.00 до 22.00.

Фестиваль Кобзареві джерела, Співоче поле.

Святковий концерт за участю DZIDZIO, Контрактова площа. З 19.00 до 22.00.

25-26 травня

Проект Київський бал, Контрактова площа. 25 травня з 17.00 до 18.45, 26 травня — з 17.00 до 19.45.

Фестиваль Країна Франкіана, сквер імені Івана Франка. З 12.00 до 22.00.

Фестиваль архітектури для дітей Archikidz, пер. Лаврський, 7.

25 травня — 2 червня

48-й Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, Поштова площа, кінотеатри Києва, Колонна зала Київради.

26 травня

27-й спортивно-благодійний Пробіг під каштанами в центрі Києва. З 08.00 до 15.00.

Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва Пісня над Дніпром імені Анатолія Авдіївського, Співоче поле.

Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва, естрада Хрещатого парку (біля арки Дружби народів). З 9.00 до 21.00.

Чемпіонат міста Києва з сімейного спорту (фінал), вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького). З 13.00 до 19.00.

Концерт Космічна симфонія групи Space, Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (Контрактова площа). З 20.00 до 22.00.

Нагадаємо, Факти ICTV також склали для вас календар професійних і неофіційних свят на 2019 рік.