Яким буде 20 травня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День вимагає активності в справах. Але в емоційному плані може бути досить складно. Можливі різкі реакції на найпростіші ситуації.

З одного боку, бажана активність, можливе розв’язання складних ситуацій, з іншого – емоційна складова може цьому перешкодити. У спілкуванні також можуть виникати труднощі.

Читайте: Політичний гороскоп на 2019 рік для України

Відповідальність під час виконання своїх обов’язків, досягнення балансу – це те, що допоможе у вирішенні питань. Дуже бажано сьогодні піклуватися про літніх людей, шанобливо ставитися до оточуючих.

Час сприяє розвитку самодисципліни. Можливі нервові перенапруження, тому ввечері бажано привести себе в стан рівноваги. Питання, пов’язані зі здоров’ям, краще перенести на інший день.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп на травень 2019 року для всіх знаків зодіаку.