Гороскоп на тиждень з 20 до 26 травня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 20 до 26 травня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Найчастіше ваша активність спрямована всередину, ніж зовні. На вашому шляху буде багато перешкод, а також безліч змін, перестановок і переломів. Якщо ви попрацюєте над собою, будете намагатися стримувати свою імпульсивність, то ви отримаєте міцний імунітет до проблем і прекрасну витривалість. Необхідно працювати з метою збереження положень, що діють, та традицій. Найбільший ефект ваші дії матимуть за підтримки та схвалення навколишніх.

Гороскоп для Тельців

Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим під час налагодження контактів з протилежною статтю: керівництвом, підлеглими чи діловими партнерами. Період сприятливий для впливу на публіку та підвищення популярності. У цей період ви відчуєте бадьорість духу, зростання душевної та фізичної енергії, підйом настрою і прилив життєвих сил. Ви добрі та уважні до навколишніх, і це відкриває перед вами практично будь-які двері.

Гороскоп для Близнюків

Приплив життєвих сил та енергії. Зростає творчий підйом, оптимізм, радість, щирість і дружелюбність. Сприятливий час для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, спілкування, відпочинку та розваг. Скористайтеся позитивним потенціалом цього періоду та поверніть віру в себе. Поміркувавши про те, чому навчило вас минуле, спрямуйте погляд туди, де ви хочете опинитися в майбутньому. Забудьте про світові проблеми та зосередьтеся на своїх очікуваннях. У цей час існує можливість знайти рівновагу, якщо вона була втрачена в минулому.

Гороскоп для Раків

Відчуваєте внутрішню свободу і розкутість, відчуваєте почуття радості та впевненості в собі, симпатію і потяг до навколишнього світу. Період душевності, спілкування з друзями. Особливо сприятливим можна вважати воз’єднання, укладення офіційного союзу, партнерства. Ці дні будуть сприятливими для дорогих покупок, а також для залагодження суспільних і фінансових справ. Період підходить для залучення уваги до своїх справ світських осіб та впливових людей. Сприятливі візити до керівництва, відвідування офіційних інстанцій.

Гороскоп для Левів

Підвищення творчої активності, яка буде проявлятися в розробці нових ідей, у правильному використанні свого таланту, а також в отриманні знань у своїй професійній сфері. Вдалий період для ділових переговорів, підписання угод або творчості в усіх сферах інтересів. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу ваших співробітників.

Гороскоп для Дів

Не варто ухвалювати важливі рішення, бо у стані невпевненості в собі можна легко припуститися помилки. Відкладіть ухвалення угод та ризиковані фінансові операції. Якщо вам вдасться приборкати себе, то ви знайдете підтримку. Вас можуть очікувати несподівані втрати. Знервованість, поганий настрій, втрата пильності посилюють ситуації. Підвищена емоційність та зовнішня пригніченість можуть негативно вплинути на стосунки із навколишніми. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків, а також взаємовідносин з дітьми.

Гороскоп для Терезів

Власні ідеї почнуть діяти. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків приносять задоволення. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, а також давно намічені плани. Зростає прагнення до лідерства. В цей час допомога і підтримка, приходять самі, а пошук покровительства керівництва увінчується гарним результатом. Легко вирішуються фінансові проблеми. Відкриваються нові перспективи, тому займайтеся самоосвітою.

Гороскоп для Скорпіонів

Мінливість настрою може нашкодити стосункам, розлад у родині. У цей період ви схильні до марнотратства. Постарайтеся не вступати в ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів, виробничих нарад, навіть від звичайного обміну думками зі співробітниками. Обмежте вашу активність, не вступайте у протиріччя з думкою керівництва. Особливо складно протікає ділове спілкування з представниками протилежної статі. Зв’язки, що виникають в цей період, як правило, неглибокі і швидкоплинні, вірогідні розчарування через романтичні стосунки.

Гороскоп для Стрільців

Для розумової праці цей період несприятливий. Це стосується встановлення контактів з близькими людьми. Неуважність і дратівливість, непорозуміння через ідеї та думки, складнощі у спілкуванні, неможливість висловити свої інтереси та погляди сприяють підвищеній конфліктності. У вас прокидається дух протиріччя, ви можете висловлювати речі, про які згодом пошкодуєте. Краще припинити на час свою ділову активність. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів.

Гороскоп для Козерогів

Ви стаєте більш стриманими і беземоційними. В цей час загострюється почуття обов’язку, відповідальності, самодисципліни, а ваша увага спрямована на матеріальні блага. Однак для банківських операцій цей час невдалий. Посилюється прагнення підтримати свій престиж і честь, зберегти бездоганну репутацію. Для будь-якої діяльності краще застосувати діловитість і лаконічність, а нове і незвичайне приймайте з обережністю. У справах нерідко виникають різні перешкоди, зокрема у формі обмежень і приписів.

Гороскоп для Водоліїв

Може з’явитися бажання змінити звичний стан речей, ну хоча б зробити перестановку в будинку. Погано вдаэться щоденна робота, важко вирішуються звичайні проблеми, але з’являється потяг до нового, цікавого та незвичайного. У цей період можливі серйозні прорахунки, які негативно позначаються на кар’єрі та діловій активності. Однак це гарний час для наукової роботи, винахідництва, а нові ідеї результативні. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості. Варто добре подумати, перш ніж висловлюватися.

Гороскоп для Риб

Вам складно об’єктивно сприймати дійсність. Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї та думки. Розумові здібності і пам’ять також можуть бути знижені. Труднощі в контактах, сумбурність, що відбувається навколо вас, заважає в діловому житті під час спілкування з керівництвом та офіційними організаціями. Звузьте своє коло спілкування на цей період і відмовтеся від укладення угод, підписання важливих паперів, роботи з документами. Особливо це стосується бухгалтерських звітів. Уникайте роботи, яка вимагає точності і ретельності.