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Факти / Lifestyle

Казуси інавгурації Зеленського і розпуск Ради – прогноз астролога

Що означає падіння посвідчення президента на інавгурації Володимира Зеленського і чи будуть дострокові вибори в парламент – в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів астролог Влад Росс.

Володимир Зеленський

Церемонію інавгурації президента Володимира Зеленського і його заяву про розпуск Верховної Ради прокоментував Фактам ICTV астролог Влад Росс.

На думку астролога, у момент складання присяги був руйнівний 10-й градус Лева, що може загрожувати Володимиру Зеленському навіть замахом на його життя.

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– З 10.20 до 10.25, саме в момент, коли Зеленський підписував документ, що він стає президентом, отримував штандарт, підняв булаву, був руйнівний 10-й градус Лева. Це символ того, що людину тягнуть за мотузки, ведуть на ешафор. Це загалом загроза життю, небезпека замаху, – розповів астролог.

Падіння посвідчення під час церемонії – теж неприємний момент, з точки зору астрології.

– Воно впало – це втрата. Падіння – це завжди втрата. Аж до того, що Зеленський з таким руйнівним градусом у момент його інавгурації може достроково втратити владу, – вважає Росс.

Ви згодні з рішенням президента про дострокові вибори до Верховної Ради?

  • Давно треба було розігнати 72%, 264 votes
    264 votes 72%
    72%
  • Краще б дочекалися чергових виборів восени 21%, 78 votes
    78 votes 21%
    21%
  • Ні 7%, 24 votes
    24 votes 7%
    7%
Всього голосів: 366

Що стосується розпуску парламенту, за словами астролога, дострокові вибори відбудуться в середині липня, можливо, 21 числа.

– Партія Зеленського може набрати навіть більше 50%, і для створення коаліції йому ніхто не буде потрібен, особливо, якщо будуть дострокові вибори, – підсумував Росс.

Нагадаємо, під час церемонії інавгурації посвідчення президента України впало на підлогу після того, як його вручили Володимиру Зеленському.

Фото: Адміністрація Президента

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