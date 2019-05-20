Цього літа у Києві очікується великий наплив українців з усієї країни, адже їх чекатимуть у столиці улюблені виконавці. Куди піти влітку – розкажуть Факти ICTV.
Цього літа Київ знову перетвориться на музичну столицю.
Крім концертів відомих виконавців, очікуються вже традиційні фестивалі – Atlas Weekend і Upark festival.
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Концерти теж не дадуть киянам нудьгувати. Столицю відвідають такі легенди як Interpol, Foals, The Chemical Brothers, Rhye і навіть Kiss.
Факти ICTV зібрали найкращі та найочікуваніші концерти літа.
QUEEN SHOW starring MARC MARTEL
7 червня
Національний палац мистецтв України
Квитки: 850 грн
Придбати квитки можна тут
У світі Bohemian Rhapsody визнана найпопулярнішою піснею XX століття і найкращим хітом минулої епохи. Але через 40 років після запису, тисячі людей продовжують знайомиться з Queen через цю пісню.
Вихід фільму про Фредді Мерк`юрі знову зробив групу популярною, тому складно придумати момент краще, щоб відвідати їх триб’ют-шоу.
У 2011 році Марк Мартел брав участь у конкурсі для Queen Extravaganza. Він заспівав пісню Somebody To Love і вразив не тільки слухачів, а й барабанщика Queen Роджера Тейлора.
За короткий період відео зібрало більше мільйона переглядів, Мартел переміг у конкурсі і відправився в гастролі. А вже цього літа найвідоміший вокальний двійник лідера Queen дасть концерт у Києві.
VIDEOZHARA
8 червня- 9 червня
Арт-завод Платформа
Квитки: 399 – 1499 грн
Придбати квитки можна тут
Головний фестиваль відео-креатива і блогерів традиційно відбудеться на початку літа. Катя Адушкіна, XO LIFE, Олена Венум, Влад Папір А4, Halber, Eugene Sagaz і більше 600 інших відомих блогерів чекатимуть на зустріч зі своїми фанами.
Їхні історії успіху, драйв і позитив будь-кого налаштують на креативний лад.
А крім цього на гостей фестиваля чекатимуть 15 тематичних майданчиків, 11 сцен, спортивні та гік-активності, воркшопи від фахівців YouTube, інтерактиви, майстер-класи, розіграші, батли, багато фану і по-справжньому спекотний настрій!
Interpol
Зелений театр
12 червня, 20.00
Вартість: 1290 грн
Купити квитки можна тут
Про їхній приїзд в Україну говорили більше 5 років і ось це сталося. Вперше у Києві виступить група Interpol. Американці представлять свій останній альбом Marauder, який вийшов в серпні 2018 року.
Interpol є найяскравішими представниками інді-сцени Нью-Йорка, з якої вийшли The Strokes, The National, Yeah Yeah Yeahs.
Дебютний альбом групи Turn on the Bright Lights вважається одним з найкращих альбомів нульових і одним з ключових релізів пост-панк-відродження.
Концерти Interpol завжди збирають велику кількість глядачів. Крім музики, фанатів приваблює незвичайний імідж команди.
Cigarettes After Sex
14 червня, 20.00
ATLAS
Квитки: 990 – 2090 грн
Придбати квитки можна тут
Американці Cigarettes After Sex приїдуть до Києва рівно через рік після свого виступу. І якщо минулого разу музиканти радували прихильників дебютним альбомом, то тепер обіцяють додати в програму сингли: Crush, Sesame Syrup і Neon Moon і нові пісні.
Популярність групи зростає з кожним днем. Лампові, повільні мелодії їх пісень впевнено займають рядки в чартах Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Данії.
Атмосферність музики доповнюють живі виступи групи, які проходять в естетиці мінімалізму: напівтемрява, дим і чорно-білі фільми на тлі.
MARUV
14 червня, 20.00
Stereo Plaza
Квитки: 590 – 2990 грн
Придбати квитки можна тут
MARUV ще не виповнилося і двох років, а співачку вже називають новою поп-іконою сучасності.
Кліп на її хіт Drunk Groove майже зібрав понад 100 млн переглядів і забезпечив співачці армію шанувальників. І скоро всі стануть свідками видовищного шоу на сольному концерті MARUV, який відбудеться у найбільшому клубі Києва.
Ostrov Festival
15 червня – 17 червня
Труханів острів
Квитки: 1150 – 1600 грн
Придбати квитки можна тут
Електросаунди прогримлять на Трухановому острові посеред Дніпра вже 15 червня.
Три дні оупен-ейр качатиме публіку найкращими сетами, тому варто заздалегідь готуватися до танців в оточенні музичних екстремалів.
Вечірка триватиме до півночі 17 червня.
Енергією заряджатимуть найкращі зірки електронної сцени і не тільки української. Серед перших учасників: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J. Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah та інші.
Білі Ночі
14-15 червня
Арт-завод Платформа
Квитки: 550 грн
Придбати квитки можна тут
Двічі на рік Арт-завод Платформа живе за принципом ніч яскравіша за день.
Цього року на фестивалі очікують понад 100 артистів, п’ять танцполів, фотозани і чилаут-зони, а також світлові інсталяції в атмосфері найкращих тусовок Європи.
Подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.
The Chemical Brothers
15 червня
МВЦ
Квитки: 150 – 4999 грн
Придбати квитки можна тут
Батьки біг-біта і одна з найбільш комерційно успішних груп у світі електронної музики, чотириразові володарі престижної премії Греммі, повертаються до Києва.
Цієї весни дует випускає дев’ятий альбом No Geography, відразу після чого “хіміки” вирушать у міжнародне турне на підтримку платівки. Це означає, що енергія лайва британців занурить весь МВЦ в унікальний електронний перформанс.
Kiss
16 червня, 19.00
НСК Олімпійський
Квитки: 999 – 6999 грн
Придбати квитки можна тут
Один з найвпливовіших і найекстравагантніших рок-гуртів світу Kiss оголосила про останній тур у своїй кар’єрі.
– Це буде грандіозне шоу з усіх, що ми коли-небудь робили. Якщо ви любите нашу музику – приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нашого концерту – зараз саме час! – заявили учасники групи.
За 45 років Kiss не раз доводили своє звання найвидовищнішого рок-колективу світу: їхні концерти вражають уяву неймовірними піротехнічними та сценічними рішеннями.
На рахунку гурту понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.
Tokio Hotel
17 червня, 20.00
Atlas
Квитки: 1399 – 2999 грн
Придбати квитки можна тут
Культовий гурт з сотнею премій і десятком мільйонів проданих альбомів, майже кожен з яких ставав платиновим в 68 країнах світу.
У кар’єрі музикантів чекали тільки успіх і армії шанувальників. На їх виступи під Ейфелевою вежею в Парижі зібралося півмільйона слухачів, а це щось та означає.
Tokio Hotel визначили музичний настрій всіх нульових і продовжує розвиватися. ту групи понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.
Макс Корж
20 червня, 19.00
Стадіон Динамо
Квитки: 499 – 549 грн
Придбати квитки можна тут
Крізь терни до зірок – саме так можна описати творчий зліт білоруського співака Макса Коржа.
Його душевні акустичні пісні знайшли відгук у серці великої аудиторії: незадовго до служби в армії співак записав трек Небо поможет нам і навіть не здогадувався, як це змінить його життя.
Макс вже давно обіцяв українцям концерт і ось вже готовий надолужити згаяне: 20 червня 19.00, стадіон Динамо — кращі пісні Макса Коржа в Києві.
Rhye
21 червня, 19.00
Beletage
Квитки: 1199 грн
Придбати квитки можна тут
До Києва їдуть автори одного з найкращих альбомів 2013 року за версією видань Billboard, Pitchfork, Spin, Complex і NPR.
Rolling Stone поставив їхній реліз на 12 місце в списку найкращих дебютів року, перед Darkside, Ariana Grande та King Krule.
Критики та слухачі чудово прийняли Woman – перший альбом канадсько-американського гурту Rhye, таємничого проекту, автори якого не розкривали своїх облич. За них говорили кліпи та тендітні, інтимні пісні. Містична аура навколо гурту викликала інтерес і множила здогади про його творців.
Rhye – дует данського інструменталіста Робіна Ганнібала і канадського музиканта Майка Мілоша, володаря унікального андрогінного вокалу. Навіть зараз, через шість років після заснування гурту, все ще важко повірити, що такі музика й слова були зіграні й заспівані чоловіками.
Atlas Weekend 2019
10-14 липня
ВДНГ
Квитки: 1050 – 2600 грн
Придбати квитки можна тут
Четвертий рік поспіль Atlas Weekend радуватиме українських меломанів своїми потужними привозами.
Фестиваль пройде традиційно на ВДНГ. На святі музики вже заявлені чотири хедлайнери і багато не менш крутих виконавців.
Black Eyed Peas, Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплін, The Subways, The Vaccines, Little Big – всіх їх можна буде побачити і почути на Atlas Weekend.
Як завжди, крім музики, на фестивалі буде фудкорд і фотозони.
Upark Festival
16 липня-18 липня, 15.00
Sky Family Park
Квитки: 3499 – 6099 грн
Придбати квитки можна тут
У минулому році Upark проходив на стадіоні, а в цьому організатори змінили формат на більш сучасний і відповідний ритму і стилю життя мегаполісу.
Фестиваль пройде в Sky Family Park, де на гостей чекатимуть не тільки концерти, але і величезна зелена територія, пляжі, басейни, ігрові зони, вулична їжа та багато іншого.
Список хедлайнерів на Upark вражає назвами всесвітньо відомих колективів.
Серед учасників: Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, Thirty Seconds to Mars, rag’n’bone Man, Pale Waves, MO, Die Antwoord та Іван Дорн.
Royal Blood
5 серпня, 20.00
Арт-завод Платформа
Квитки: 1290 – 1990 грн
Придбати квитки можна тут
Міні-альбому Royal Blood вистачило, щоб звернути на себе увагу музичного світу.
У 2013 році британські критики називали групу однією з найкращих концертних команд Великої Британії.
У 2014 році вийшов їх дебютний альбом і зайняв перше місце в британських чартах. Він розійшовся тиражем у 70 тисяч примірників за тиждень.
Другий альбом How Did We Get So Dark вийшов через три роки і знову піднявся на вершину хіт-параду.
She Wants Revenge
17 серпня, 20.00
BelEtage
Квитки: 860 грн
Купити квитки можна тут
She Wants Revenge не просто група. Вони гримуча суміш культових Depeche Mode з Interpol і Bauhaus.
За той час поки групу чекають в Україні, вони встигли записати три альбоми і сходити у відпустку на три роки. Увесь цей час віддані фанати чекали.
І ось настав момент істини – She Wants Revenge дають перший концерт в київському клубі BelEtage 17 серпня.
Варто відзначити, що останній альбом група записала аж у далекому 2011 році, але американці працюють над новою платівкою, яку планують випустити в цьому році. Якщо все піде за планом, то Києву пощастить ще раз і ми почуємо новий матеріал одними з перших.
Foals
27 серпня, 19.00
Арт-завод Платформа
Квитки: 1190 – 1790 грн
Придбати квитки можна тут
Foals справедливо вважаються майстрами живих виступів. Про це свідчать премія Q Awards і дві номінації NME за Best Live Act.
Вокаліст Янніс Філіппакіс відомий своєю пристрастю стрибати зі сцени і танцювати з фанатами.
Foals знову покажуть киянам, як правильно запалювати в останні літні дні.
Цього року музиканти презентують новий альбом Everything Not Saved Will Be Lost. Платівка складатиметься з двох частин.
За словами виконавців, їм так сподобалися пісні, що вони вирішили випустити їх всі.
До слова, організатори Upark повідомили, що хедлайнерами третього дня фестивалю стане Die Antwoord.