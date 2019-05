Цього літа у Києві очікується великий наплив українців з усієї країни, адже їх чекатимуть у столиці улюблені виконавці. Куди піти влітку – розкажуть Факти ICTV.

Цього літа Київ знову перетвориться на музичну столицю.

Крім концертів відомих виконавців, очікуються вже традиційні фестивалі – Atlas Weekend і Upark festival.

Читайте: 10 найбільш очікуваних концертів 2019 року

Концерти теж не дадуть киянам нудьгувати. Столицю відвідають такі легенди як Interpol, Foals, The Chemical Brothers, Rhye і навіть Kiss.

Факти ICTV зібрали найкращі та найочікуваніші концерти літа.

QUEEN SHOW starring MARC MARTEL

7 червня

Національний палац мистецтв України

Квитки: 850 грн

Придбати квитки можна тут

У світі Bohemian Rhapsody визнана найпопулярнішою піснею XX століття і найкращим хітом минулої епохи. Але через 40 років після запису, тисячі людей продовжують знайомиться з Queen через цю пісню.

Вихід фільму про Фредді Мерк`юрі знову зробив групу популярною, тому складно придумати момент краще, щоб відвідати їх триб’ют-шоу.

У 2011 році Марк Мартел брав участь у конкурсі для Queen Extravaganza. Він заспівав пісню Somebody To Love і вразив не тільки слухачів, а й барабанщика Queen Роджера Тейлора.

За короткий період відео зібрало більше мільйона переглядів, Мартел переміг у конкурсі і відправився в гастролі. А вже цього літа найвідоміший вокальний двійник лідера Queen дасть концерт у Києві.

VIDEOZHARA

8 червня- 9 червня

Арт-завод Платформа

Квитки: 399 – 1499 грн

Придбати квитки можна тут

Головний фестиваль відео-креатива і блогерів традиційно відбудеться на початку літа. Катя Адушкіна, XO LIFE, Олена Венум, Влад Папір А4, Halber, Eugene Sagaz і більше 600 інших відомих блогерів чекатимуть на зустріч зі своїми фанами.

Їхні історії успіху, драйв і позитив будь-кого налаштують на креативний лад.

А крім цього на гостей фестиваля чекатимуть 15 тематичних майданчиків, 11 сцен, спортивні та гік-активності, воркшопи від фахівців YouTube, інтерактиви, майстер-класи, розіграші, батли, багато фану і по-справжньому спекотний настрій!

Interpol

Зелений театр

12 червня, 20.00

Вартість: 1290 грн

Купити квитки можна тут

Про їхній приїзд в Україну говорили більше 5 років і ось це сталося. Вперше у Києві виступить група Interpol. Американці представлять свій останній альбом Marauder, який вийшов в серпні 2018 року.

Interpol є найяскравішими представниками інді-сцени Нью-Йорка, з якої вийшли The Strokes, The National, Yeah Yeah Yeahs.

Дебютний альбом групи Turn on the Bright Lights вважається одним з найкращих альбомів нульових і одним з ключових релізів пост-панк-відродження.

Концерти Interpol завжди збирають велику кількість глядачів. Крім музики, фанатів приваблює незвичайний імідж команди.

Cigarettes After Sex

14 червня, 20.00

ATLAS

Квитки: 990 – 2090 грн

Придбати квитки можна тут

Американці Cigarettes After Sex приїдуть до Києва рівно через рік після свого виступу. І якщо минулого разу музиканти радували прихильників дебютним альбомом, то тепер обіцяють додати в програму сингли: Crush, Sesame Syrup і Neon Moon і нові пісні.

Популярність групи зростає з кожним днем. Лампові, повільні мелодії їх пісень впевнено займають рядки в чартах Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії та Данії.

Атмосферність музики доповнюють живі виступи групи, які проходять в естетиці мінімалізму: напівтемрява, дим і чорно-білі фільми на тлі.

MARUV

14 червня, 20.00

Stereo Plaza

Квитки: 590 – 2990 грн

Придбати квитки можна тут

MARUV ще не виповнилося і двох років, а співачку вже називають новою поп-іконою сучасності.

Кліп на її хіт Drunk Groove майже зібрав понад 100 млн переглядів і забезпечив співачці армію шанувальників. І скоро всі стануть свідками видовищного шоу на сольному концерті MARUV, який відбудеться у найбільшому клубі Києва.

Ostrov Festival

15 червня – 17 червня

Труханів острів

Квитки: 1150 – 1600 грн

Придбати квитки можна тут

Електросаунди прогримлять на Трухановому острові посеред Дніпра вже 15 червня.

Три дні оупен-ейр качатиме публіку найкращими сетами, тому варто заздалегідь готуватися до танців в оточенні музичних екстремалів.

Вечірка триватиме до півночі 17 червня.

Енергією заряджатимуть найкращі зірки електронної сцени і не тільки української. Серед перших учасників: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Henrik Shwarz, J. Manuel, FJAAK, KiNK, Nolah та інші.

Білі Ночі

14-15 червня

Арт-завод Платформа

Квитки: 550 грн

Придбати квитки можна тут

Двічі на рік Арт-завод Платформа живе за принципом ніч яскравіша за день.

Цього року на фестивалі очікують понад 100 артистів, п’ять танцполів, фотозани і чилаут-зони, а також світлові інсталяції в атмосфері найкращих тусовок Європи.

Подія буде ще й смачною, бо частування готують резиденти Ulichnaya Eda.

The Chemical Brothers

15 червня

МВЦ

Квитки: 150 – 4999 грн

Придбати квитки можна тут

Батьки біг-біта і одна з найбільш комерційно успішних груп у світі електронної музики, чотириразові володарі престижної премії Греммі, повертаються до Києва.

Цієї весни дует випускає дев’ятий альбом No Geography, відразу після чого “хіміки” вирушать у міжнародне турне на підтримку платівки. Це означає, що енергія лайва британців занурить весь МВЦ в унікальний електронний перформанс.

Kiss

16 червня, 19.00

НСК Олімпійський

Квитки: 999 – 6999 грн

Придбати квитки можна тут

Один з найвпливовіших і найекстравагантніших рок-гуртів світу Kiss оголосила про останній тур у своїй кар’єрі.

– Це буде грандіозне шоу з усіх, що ми коли-небудь робили. Якщо ви любите нашу музику – приходьте. Якщо ви ніколи не бачили нашого концерту – зараз саме час! – заявили учасники групи.

За 45 років Kiss не раз доводили своє звання найвидовищнішого рок-колективу світу: їхні концерти вражають уяву неймовірними піротехнічними та сценічними рішеннями.

На рахунку гурту понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.

Tokio Hotel

17 червня, 20.00

Atlas

Квитки: 1399 – 2999 грн

Придбати квитки можна тут

Культовий гурт з сотнею премій і десятком мільйонів проданих альбомів, майже кожен з яких ставав платиновим в 68 країнах світу.

У кар’єрі музикантів чекали тільки успіх і армії шанувальників. На їх виступи під Ейфелевою вежею в Парижі зібралося півмільйона слухачів, а це щось та означає.

Tokio Hotel визначили музичний настрій всіх нульових і продовжує розвиватися. ту групи понад 100 млн проданих альбомів, а армія фанатів налічує мільйони людей в країнах усього світу.

Макс Корж

20 червня, 19.00

Стадіон Динамо

Квитки: 499 – 549 грн

Придбати квитки можна тут

Крізь терни до зірок – саме так можна описати творчий зліт білоруського співака Макса Коржа.

Його душевні акустичні пісні знайшли відгук у серці великої аудиторії: незадовго до служби в армії співак записав трек Небо поможет нам і навіть не здогадувався, як це змінить його життя.

Макс вже давно обіцяв українцям концерт і ось вже готовий надолужити згаяне: 20 червня 19.00, стадіон Динамо — кращі пісні Макса Коржа в Києві.

Rhye

21 червня, 19.00

Beletage

Квитки: 1199 грн

Придбати квитки можна тут

До Києва їдуть автори одного з найкращих альбомів 2013 року за версією видань Billboard, Pitchfork, Spin, Complex і NPR.

Rolling Stone поставив їхній реліз на 12 місце в списку найкращих дебютів року, перед Darkside, Ariana Grande та King Krule.

Критики та слухачі чудово прийняли Woman – перший альбом канадсько-американського гурту Rhye, таємничого проекту, автори якого не розкривали своїх облич. За них говорили кліпи та тендітні, інтимні пісні. Містична аура навколо гурту викликала інтерес і множила здогади про його творців.

Rhye – дует данського інструменталіста Робіна Ганнібала і канадського музиканта Майка Мілоша, володаря унікального андрогінного вокалу. Навіть зараз, через шість років після заснування гурту, все ще важко повірити, що такі музика й слова були зіграні й заспівані чоловіками.

Atlas Weekend 2019

10-14 липня

ВДНГ

Квитки: 1050 – 2600 грн

Придбати квитки можна тут

Четвертий рік поспіль Atlas Weekend радуватиме українських меломанів своїми потужними привозами.

Фестиваль пройде традиційно на ВДНГ. На святі музики вже заявлені чотири хедлайнери і багато не менш крутих виконавців.

Black Eyed Peas, Liam Gallgher, The Chainsmokers, Сплін, The Subways, The Vaccines, Little Big – всіх їх можна буде побачити і почути на Atlas Weekend.

Як завжди, крім музики, на фестивалі буде фудкорд і фотозони.

Upark Festival

16 липня-18 липня, 15.00

Sky Family Park



Квитки: 3499 – 6099 грн

Придбати квитки можна тут

У минулому році Upark проходив на стадіоні, а в цьому організатори змінили формат на більш сучасний і відповідний ритму і стилю життя мегаполісу.

Фестиваль пройде в Sky Family Park, де на гостей чекатимуть не тільки концерти, але і величезна зелена територія, пляжі, басейни, ігрові зони, вулична їжа та багато іншого.

Список хедлайнерів на Upark вражає назвами всесвітньо відомих колективів.

Серед учасників: Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, Thirty Seconds to Mars, rag’n’bone Man, Pale Waves, MO, Die Antwoord та Іван Дорн.

Royal Blood

5 серпня, 20.00

Арт-завод Платформа

Квитки: 1290 – 1990 грн

Придбати квитки можна тут

Міні-альбому Royal Blood вистачило, щоб звернути на себе увагу музичного світу.

У 2013 році британські критики називали групу однією з найкращих концертних команд Великої Британії.

У 2014 році вийшов їх дебютний альбом і зайняв перше місце в британських чартах. Він розійшовся тиражем у 70 тисяч примірників за тиждень.

Другий альбом How Did We Get So Dark вийшов через три роки і знову піднявся на вершину хіт-параду.

She Wants Revenge

17 серпня, 20.00

BelEtage

Квитки: 860 грн

Купити квитки можна тут

She Wants Revenge не просто група. Вони гримуча суміш культових Depeche Mode з Interpol і Bauhaus.

За той час поки групу чекають в Україні, вони встигли записати три альбоми і сходити у відпустку на три роки. Увесь цей час віддані фанати чекали.

І ось настав момент істини – She Wants Revenge дають перший концерт в київському клубі BelEtage 17 серпня.

Варто відзначити, що останній альбом група записала аж у далекому 2011 році, але американці працюють над новою платівкою, яку планують випустити в цьому році. Якщо все піде за планом, то Києву пощастить ще раз і ми почуємо новий матеріал одними з перших.

Foals

27 серпня, 19.00

Арт-завод Платформа

Квитки: 1190 – 1790 грн

Придбати квитки можна тут

Foals справедливо вважаються майстрами живих виступів. Про це свідчать премія Q Awards і дві номінації NME за Best Live Act.

Вокаліст Янніс Філіппакіс відомий своєю пристрастю стрибати зі сцени і танцювати з фанатами.

Foals знову покажуть киянам, як правильно запалювати в останні літні дні.

Цього року музиканти презентують новий альбом Everything Not Saved Will Be Lost. Платівка складатиметься з двох частин.

За словами виконавців, їм так сподобалися пісні, що вони вирішили випустити їх всі.

До слова, організатори Upark повідомили, що хедлайнерами третього дня фестивалю стане Die Antwoord.