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Погода в Україні на 20 травня (КАРТА)

Сьогодні, 20 травня, майже по всій території України буде хмарно, а на заході країни прогнозують грози.

Погода в Україні на 20 травня (КАРТА)

У північних і центральних областях України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 24° -27°, вночі 13° -15°.

На сході країни повітря прогріється до 25° вдень і до 14° вночі.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 20 травня

На півдні України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 22°-24°, вночі 14°-18 °.

У західних областях пройдуть грози. Вдень температура 21-27°, вночі 13-15°.

Раніше Факти ICTV писали, що на високогір’ї Карпат температура знизилася до -2 і випав сніг, спостерігаються сильні пориви вітру.

ДжерелоУкргідрометцентр

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