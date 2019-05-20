Сьогодні, 20 травня, майже по всій території України буде хмарно, а на заході країни прогнозують грози.
У північних і центральних областях України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 24° -27°, вночі 13° -15°.
На сході країни повітря прогріється до 25° вдень і до 14° вночі.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 20 травня
На півдні України буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 22°-24°, вночі 14°-18 °.
У західних областях пройдуть грози. Вдень температура 21-27°, вночі 13-15°.
Раніше Факти ICTV писали, що на високогір’ї Карпат температура знизилася до -2 і випав сніг, спостерігаються сильні пориви вітру.
Джерело: Укргідрометцентр
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