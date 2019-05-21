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Факти / Lifestyle

Чотири дівчинки та два хлопчики: у Польщі жінка народила шістьох дітей

У польському місті Краків жінка стала мамою відразу шістьох дітей.

Немовля

Жінка у Польщі народила чотирьох дівчаток і двох хлопчиків.

У лікарні кажуть, що це, напевно, перший такий випадок у країні.

На 29-му тижні вагітності жінці зробили кесарів розтин.

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Вага кожного немовляти – до одного кілограма, тому вони перебувають в інкубаторі.

Проте і діти, і мама цілком здорові.

Президент Польщі Анджей Дуда та маршалок Сейму Марек Кухцінський у Twitter привітали багатодітну маму.

 

Нагадаємо, у березні у США жінка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин.

Джерело: Onet.pl

Фото: Dreamstime

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