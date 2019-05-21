У польському місті Краків жінка стала мамою відразу шістьох дітей.

Жінка у Польщі народила чотирьох дівчаток і двох хлопчиків.

У лікарні кажуть, що це, напевно, перший такий випадок у країні.

На 29-му тижні вагітності жінці зробили кесарів розтин.

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Вага кожного немовляти – до одного кілограма, тому вони перебувають в інкубаторі.

Проте і діти, і мама цілком здорові.

Президент Польщі Анджей Дуда та маршалок Сейму Марек Кухцінський у Twitter привітали багатодітну маму.

Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 мая 2019 г.

Нагадаємо, у березні у США жінка народила шістьох дітей за дев’ять хвилин.

Джерело: Onet.pl