Яким буде 21 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні зберігаються тенденції до конфліктних і різких реакцій на ситуації.

Енергію можна спрямовувати не на розпорошення ситуацій, а на активні дії. Можна весь запал направити на дослідження глибинних питань.

Вельми доречним будуть будь-які фізичні навантаження, як у залі, так і на природі. Можна вирішувати питання, пов’язані з ремонтними роботами, будівництвом.

Сприятлива робота на садовій ділянці, висадження, озеленення і т.п. Дії, що вимагають сил і динаміки, сьогодні будуть успішними, так само як і заняття творчістю, ораторським мистецтвом.

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Протягом дня можуть накочувати зневіра, апатія, можуть виникати затримки у справах, якщо пройти все це з гідністю, то цілком ймовірно, що результати дня зможуть вас порадувати.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.