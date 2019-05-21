7-а міжнародна конференція Космічні технології: сьогодення та майбутнє проводиться під егідою Міжнародної академії астронавтики і цього року присвячена 65-річчю від дня створення КБ Південне.

7-а міжнародна конференція Космічні технології: сьогодення та майбутнє проходить у Дніпрі 21 травня.

Захід присвячено 65-річчю від дня заснування КБ Південне, яке разом з Міжнародною академією астронавтики (МАА) організувало цю зустріч.

Разом з іншими гостями в роботі конференції беруть участь президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма, багаторічний керівник Південмашу і КБ Південне, почесний академік МАА (це унікальне звання – вищий ступінь визнання заслуг перед світовою космонавтикою); член опікунської ради МАА, професор Римського університету Філіппо Граціані; глава Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко; вчені, конструктори, представники оборонної сфери України, для якої КБ Південне і Південмаш мають величезне значення і перспективу.

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– Сьогодні тут присутні представники понад 20 країн, це означає розуміння Україною того, що освоєння космосу можливе лише у міжнародній кооперації . А те, що цей захід відбувається в Україні, означає, сподіваюся, розуміння світом того, що Україна необхідна для освоєння космосу.

Мені особливо радісно, що і нині, попри тяжку ситуацію в Україні, Південне тримає високу планку, і присутність таких шанованих гостей є черговим свідченням світового визнання внеску України та українських вчених, інженерів, конструкторів в освоєння космосу.

Щиро сподіваюся, що за нової влади розвиток космічної галузі буде серед державних пріоритетів, адже саме тут, у КБ, є всі можливості для запуску нашої Силіконової долини, – зазначив Леонід Кучма.

Особливу увагу на цьогорічній зустрічі приділено розробці концепції постійної бази на Місяці, в якій беруть участь українські фахівці.

Нагадаємо, наприкінці березня другий президент України Леонід Кучма отримав звання почесного академіка Міжнародної Академії астронавтики.

Джерело: Дарка Оліфер