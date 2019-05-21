Співробітник Нацполіції Одеської області зробив своїй коханій незвичне освідчення у коханні.

Поліцейский перед тим, як зробити коханій пропозицію руки і серця, вирішив випробувати її на стійкість. Коли дівчина вийшла з дому, на неї чекали кремезні хлопці. Вони запросили її у відділок за підозрою у шахрайстві.

– Емоції били через край: хотілося сперечатися, пручатися, одним словом – дати відсіч, тільки б довести, що все це – помилка, і нікуди не йти, – каже Людмила.

Після цього до неї вийшов коханий з величезним букетом троянд. Він став на коліно, дістав обручку та сказав:

– Випробування на міцніть пройдене. З Днем народження, кохана! Виходь за мене.

Сама дівчина каже, що бути дружиною поліцейського – означає бути готовою до будь-яких випробувань.









Одеський спецпризначенець”затримав” дівчину заради пропозиції руки і серця / 2 фотографии

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До речі, Факти ICTV публікували 10 знімків, які змусять вас повірити – кохання існує.