PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Рівень світового океану підніметься на два метри до 2100 року – вчені

Вчені вважають, що рівень моря може піднятися набагато більше, ніж очікували раніше.

Танення льодовиків

Нове дослідження говорить про те, що рівень моря у світі підніметься значно більше, ніж очікувалося. Причиною цього називають пришвидшення танення льодовиків у Гренландії та Арктиці.

За словами вчених, до 2100 року рівень моря може піднятися майже на два метри, що може призвести до переселення сотень мільйонів осіб.

До нового дослідження деякі науковці вважали, що підрахунки щодо підвищення рівня моря є досить скромними.

Читайте: У NASA попередили про загрозливу швидкість танення льодовиків (КАРТА)

Дослідники також стурбовані тим, що сучасні моделі, які прогнозують вплив танення льодовиків на рівень моря, не враховують усі фактори.

До слова, швидкість танення льодовиків в Арктиці зросла приблизно в три рази.

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У світі почали пити більше алкоголю – вчені
Як зупинити поширення ВІЛ – вчені назвали спосіб
Вчені знайшли в хлібі небезпечну речовину
Вживлюється у мозок: вчені створили імплант для читання думок
Відповідь на язиці. Знайдено новий спосіб боротьби з ожирінням
Вплив кави на заняття спортом: коли і скільки варто пити
Жили понад 50 тис. років тому: вчені відкрили новий вид людей
Кішки проти собак: яка домашня тварина робить господарів щасливішими
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка