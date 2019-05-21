Вчені вважають, що рівень моря може піднятися набагато більше, ніж очікували раніше.

Нове дослідження говорить про те, що рівень моря у світі підніметься значно більше, ніж очікувалося. Причиною цього називають пришвидшення танення льодовиків у Гренландії та Арктиці.

За словами вчених, до 2100 року рівень моря може піднятися майже на два метри, що може призвести до переселення сотень мільйонів осіб.

До нового дослідження деякі науковці вважали, що підрахунки щодо підвищення рівня моря є досить скромними.

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Дослідники також стурбовані тим, що сучасні моделі, які прогнозують вплив танення льодовиків на рівень моря, не враховують усі фактори.

До слова, швидкість танення льодовиків в Арктиці зросла приблизно в три рази.