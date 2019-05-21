Впровадження нової технології дозволить пересічному користувачеві дивитися відео у форматі Ultra HD (3840 x 2160 пікселів) і 3D-відео. А ось в більш вузьких сферах життя ми зможемо побачити кардинальні зміни.

У сільському господарстві 5G дозволить віддалено керувати сільгосптехнікою, безпілотні автомобілі стануть більш безпечними на великій швидкості, адже затримка сигналу стане меншою. Лікарі зможуть проводити операції віддалено, а навчатися чомусь новому можна буде за допомогою VR-трансляції, яку проводить майстер.

Експерти вважають, що впровадження технології призведе до зростання ВВП щонайменше на 2,5%. Цілком можливо, що ми побачимо стрімке зростання економіки після впровадження 5G у світі.

На цьому розвиток не зупиниться і почнеться робота над 6G, запуск якої запланований на 20-30 рік. Її швидкість повинна зрости до 1 Тбіт/с.