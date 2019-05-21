У чому відмінність між 4G і 5G?
Порівнювати 4G і 5G – це все одно, що порівнювати поїздку на автомобілі і політ на літаку. Різниця буде відчутна з перших хвилин. Але тепер докладніше.
Головною відмінністю п’ятого покоління мобільного зв’язку є швидкість передачі інформації. За попередніми оцінками, вона повинна складати від 1 до 20 Гбіт/с, наразі рекордна зафіксована швидкість складає 35 Гбіт/с. Це вже в десятки разів швидше діючих бездротових мереж. Затримка буде доведена до 1-5 мс.
Що 5G привнесе в життя людей і країн?
Впровадження нової технології дозволить пересічному користувачеві дивитися відео у форматі Ultra HD (3840 x 2160 пікселів) і 3D-відео. А ось в більш вузьких сферах життя ми зможемо побачити кардинальні зміни.
У сільському господарстві 5G дозволить віддалено керувати сільгосптехнікою, безпілотні автомобілі стануть більш безпечними на великій швидкості, адже затримка сигналу стане меншою. Лікарі зможуть проводити операції віддалено, а навчатися чомусь новому можна буде за допомогою VR-трансляції, яку проводить майстер.
Експерти вважають, що впровадження технології призведе до зростання ВВП щонайменше на 2,5%. Цілком можливо, що ми побачимо стрімке зростання економіки після впровадження 5G у світі.
На цьому розвиток не зупиниться і почнеться робота над 6G, запуск якої запланований на 20-30 рік. Її швидкість повинна зрости до 1 Тбіт/с.
Де вже запустили 5G?
Більшість країн досі займаються тестуванням технології. У 2018 році 5G активно почали використовувати у США, після того, як оператор T-Mobile домовився про його запуск. Зараз він працює у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і Лас-Вегасі. Планується, що незабаром нова технологія з’явиться у 30 містах США. Крім того, у жовтні 2018 року в Америці запрацювала перша комерційна мережа 5G. Її запустив оператор Verizon у Х’юстоні, Індіанаполісі, Лос-Анджелесі і Сакраменто.
У 2019 року у тестовому режимі технологію запустили у Швейцарії і Китаї. А Південна Корея цього року стала першою країною, яка повноцінно запустила 5G на комерційному рівні.
Які смартфони вже випущено?
Розробники вже почали готуватися до впровадження 5G і випускати смартфони з підтримкою відповідної технології. Однак поспішати з оновленням гаджетів не варто, адже на ринку їх не так вже й багато, а ціни не радують. Та й більшість нових смартфонів повинні з’явитися тільки у найближчому майбутньому.
Наразі можна придбати Xiaomi Mi Mix 3, проте навіть він обійдеться вам у майже 17 тис. грн. На сьогодні на багато смартфонів з 5G іще не оголошена ціна, проте можна очікувати, що нова технологія не буде дешевою.
Також відомо, що кілька гнучких смартфонів підтримуватимуть 5G, але ціни на них стартують від $1980 (більше 51 тис. грн). Тому не варто гнатися за оновленням виключно заради нової технології найближчим часом.
Чи варто чекати 5G в Україні?
Хоча п’ятий президент Петро Порошенко і підписав указ про запровадження 5G в Україні у 2020 році, багато хто скептично ставиться до початку роботи технології вчасно. У всьому світі для 5G використовують діапазон від 700 до 3400 МГц, а нашій країні іще доведеться визначити, на яких саме частотах працюватиме технологія. Крім того, її впровадження витратне навіть для передових країн, а для української економіки може стати сильним ударом. Навіть в країнах ЄС впровадження 5G оцінюють приблизно у $63,1 млрд.
У компанії Київстар вважають, що впровадження 5G у сучасних реаліях України може окупатися десятиліттями, адже нашій країні доведеться закупити велику кількість частот, які, до всього іншого, не вільні на нашому ринку. Навіть якщо нашій країні вдасться подолати всі труднощі і запустити 5G у 2020 році, не варто очікувати, що він працюватиме по всій Україні.
Які існують ризики?
Деякі вчені вважають, що радіочастоти високої потужності можуть призвести до суттєвого підвищення температури тіла людини, однак досі немає досліджень, які б це підтвердили.
Також існує і загроза шпигунства з боку Китаю, адже велика кількість обладнання виробляється саме цією країною. Іноземні користувачі дійсно бояться подібного.