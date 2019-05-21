Для киян, які користуються смартфонами з операційною системою iOS, став доступний електронний квиток.

Користувачі смартфонами на базі iOS, які володіють транспортними картками Kyiv Smart Card тепер мають можливість додати придбаний QR-квиток до Apple Wallet.

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Для того, щоб додати QR-квиток, необхідно:

Зайти в Особистий кабінет киянина. Придбати QR-квиток у розділі Електронний квиток. Обрати опцію Додати до Apple Wallet. Відсканувати камерою смартфону QR-код з посиланням на завантаження файлу з QR-квитком. Підтвердити на смартфоні додавання QR-квитку до Apple Wallet.

Раніше Факти ICTV писали, що під час своєї презентації компанія Apple показала нові сервіси, серед яких Apple Card, Apple Arcade й Apple TV.