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Як додати електронний квиток в Apple Wallet – інструкція

Для киян, які користуються смартфонами з операційною системою iOS, став доступний електронний квиток.

Як додати електронний квиток в Apple Wallet – інструкція

Користувачі смартфонами на базі iOS, які володіють транспортними картками Kyiv Smart Card тепер мають можливість додати придбаний QR-квиток до Apple Wallet.

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Для того, щоб додати QR-квиток, необхідно:

  1. Зайти в Особистий кабінет киянина.
  2. Придбати QR-квиток у розділі Електронний квиток.
  3. Обрати опцію Додати до Apple Wallet.
  4. Відсканувати камерою смартфону QR-код з посиланням на завантаження файлу з QR-квитком.
  5. Підтвердити на смартфоні додавання QR-квитку до Apple Wallet.

Раніше Факти ICTV писали, що під час своєї презентації компанія Apple показала нові сервіси, серед яких Apple Card, Apple Arcade й Apple TV.

Джерело: КМДА

Фото: Unsplash

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