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Apple представила оновлений MacBook Pro

Компанія Apple презентувала оновлений 8-ядерний MacBook Pro – це найшвидший ноутбук за всю історію Mac.

Apple представила оновлений MacBook Pro

Apple оновила MacBook Pro за допомогою більш швидких процесорів Intel Core восьмого та дев’ятого покоління, що вперше дозволило отримати вісім ядер.

MacBook Pro тепер забезпечує удвічі вищу продуктивність, ніж чотирьохядерний MacBook Pro і на 40% більше продуктивності, ніж 6-ядерний MacBook Pro.

Ця характеристика робить його найшвидшим ноутбуком для Mac.

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Ціна стартує з $1799 і $2,399 відповідно, оновлений 13-дюймовий MacBook Pro з сенсорною панеллю і 15-дюймовим MacBook Pro доступний сьогодні через apple.com, додаток Apple Store і в окремих магазинах Apple і авторизованих реселлерів Apple.

Раніше Факти ICTV писали, що під час своєї презентації компанія Apple показала нові сервіси, серед яких Apple Card, Apple Arcade й Apple TV.

Джерело: Apple

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