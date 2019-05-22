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Факти / Lifestyle

День Києва: у столиці працюватимуть безкоштовні екскурсії

26 травня до Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії по семи маршрутах.

День Києва: у столиці працюватимуть безкоштовні екскурсії

26 травня на День Києва проведуть безкоштовні екскурсії містом.

Проект дає можливість познайомитися з історією Києва, пройтися вулицями, скверами та парками столиці з професійними гідами міста.

На вибір пропонується сім екскурсій:

  • Прогулянка від Фараона до Рейтера об 11.00.
  • Прогулянка Київські дворики о 12.00.
  • Екскурсія Володимирська гірка о 15.00.
  • Екскурсія від Європейської площі до метро Арсенальна о 16.15.
  • Екскурсія Вечірні вогні над Дніпром о 17.15
  • Екскурсія Чарівні Липки о 18.00.
  • Оглядова екскурсія містом (екскурсія німецькою мовою) о 18.00.

Читайте: День Києва 2019: афіша заходів

Для безкоштовної участі в екскурсіях необхідно зареєструватися на сторінці у Facebook, залишивши у коментарях позначку +.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди піти на День Києва.

Джерело: КМДА

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