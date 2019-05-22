Яким буде 22 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
В цілому день несприятливий для більшості важливих справ.
При цьому вельми продуктивний час для очищення і наведення порядку в справах і свідомості.
Бажано знайти можливість для усамітнення, щоб прислухатися до себе, свого стану і емоцій і спокійно поміркувати над питаннями, що цікавлять, відновити свої сили і енергію.
У справах бажано проявляти працьовитість і завзятість.
Існує можливість критично оцінити своє оточення і прийняти рішення про те, з ким хотілося б розлучитися, з ким вже не по дорозі.
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Підходять також будь-які духовні практики, спрямовані на очищення і звільнення.
Бажано в справах проявляти активність, хоробрість.
День може принести успіх, якщо проявляти якості щедрості, прощення.
Комунікації можуть проходити імпульсивно і з елементами непорозуміння.
Краще перепитувати і уточнювати, якщо про щось домовляєтеся.
Варто приділити увагу їжі, щоб вона була корисною і легкою.
Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.