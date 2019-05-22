Яким буде 22 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

В цілому день несприятливий для більшості важливих справ.

При цьому вельми продуктивний час для очищення і наведення порядку в справах і свідомості.

Бажано знайти можливість для усамітнення, щоб прислухатися до себе, свого стану і емоцій і спокійно поміркувати над питаннями, що цікавлять, відновити свої сили і енергію.

У справах бажано проявляти працьовитість і завзятість.

Існує можливість критично оцінити своє оточення і прийняти рішення про те, з ким хотілося б розлучитися, з ким вже не по дорозі.

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Підходять також будь-які духовні практики, спрямовані на очищення і звільнення.

Бажано в справах проявляти активність, хоробрість.

День може принести успіх, якщо проявляти якості щедрості, прощення.

Комунікації можуть проходити імпульсивно і з елементами непорозуміння.

Краще перепитувати і уточнювати, якщо про щось домовляєтеся.

Варто приділити увагу їжі, щоб вона була корисною і легкою.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2019.